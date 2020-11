Comisia Europeană, pregătită să “intensifice cooperarea” cu administrația Joe Biden: UE și SUA au un parteneriat transatlantic fără precedent, înrădăcinat în istorie și valori

Uniunea Europeană este pregătită să intensifice cooperarea cu noua administrație americană, a declarat duminică Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un mesaj video transmis după alegerea lui Joe Biden în calitate de președinte al Statelor Unite.

“Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt prieteni și aliați, iar cetățenii europeni și americani împărtășesc cea mai profundă legătură“, a spus von der Leyen, la o zi distanță după ce s-a alăturat liderilor europeni, pe Twitter, în a-i felicita pe Joe Biden și Kamala Harris pentru câștigarea alegerilor din SUA.

În mesajul său, șefa Comisiei Europene a arătat că “împreună, am construit un parteneriat transatlantic fără precedent, înrădăcinat în istoria și valorile noastre comune”.

“Comisia Europeană este pregătită să intensifice cooperarea cu noua Administrație și noul Congres pentru a aborda provocările actuale”, a adăugat ea.

I look forward to working with President-elect @JoeBiden & @KamalaHarris

We have pressing challenges to address: #COVID19, climate change, the rules for a new digital world, global security & reforming our rules-based multilateral system.

Together, we can do it. pic.twitter.com/10Kt6Ufkju

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2020