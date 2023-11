Comisia Europeană prelungește până la 30 iunie 2024 prevederile care permit statelor membre să acorde scheme de sprijin pentru companii și să ofere compensații pentru prețurile ridicate la energie

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă instrumentalizarea migranților de către Rusia la granițele Estoniei și Finlandei. În acest sens, Finlanda a anunțat intenția de a închide patru puncte de trecere a frontierei cu Rusia, lucru susținut „pe deplin” de șefa Executivului European.

„Am avut o convorbire cu premierul Finlandei, Petteri Orpo, care m-a informat cu privire la situația de la granița cu Rusia. Instrumentalizarea migranților de către Rusia este rușinoasă. Susțin pe deplin măsurile luate de Finlanda. Le mulțumesc polițiștilor de frontieră finlandezi pentru că ne protejează frontierele europene”, a transmis înaltul oficial european într-un mesaj postat pe platforma X (fostă Twitter).

I had a call with PM @PetteriOrpo who informed me about the situation at the border with Russia.

Russia’s instrumentalisation of migrants is shameful.

I fully support the measures taken by Finland.

And I thank the Finnish Border Guards for protecting our European borders.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2023