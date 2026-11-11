Comisia Europeană prezintă Actul legislativ privind echitatea digitală, o actualizare majoră a normelor europene pentru a proteja mai bine consumatorii în mediul online

Comisia Europeană a prezentat propunerea sa privind o Lege privind echitatea digitală (DFA) – o actualizare majoră a normelor UE în materie de protecție a consumatorilor, menită să asigure că consumatorii din UE beneficiază online de același nivel ridicat de protecție de care se bucură și în mediul offline.

În paralel, Comisia a propus o revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (Regulamentul CPC), care îi conferă Comisiei competențe sporite de a investiga direct și de a aplica amenzi în cazuri de amploare care au un impact semnificativ asupra consumatorilor din piața unică.

Împreună, aceste inițiative vor completa cadrul normativ digital existent pentru a consolida protecția consumatorilor, a contribui la piețe online mai echitabile și a crea condiții de concurență echitabile – permițând întreprinderilor să concureze, să se dezvolte și să inoveze cu încredere, arată Comisia Europeană într-un comunicat.

„Cumpărăturile nu au fost niciodată mai convenabile, dar comoditatea nu trebuie să se facă niciodată în detrimentul echității. O protecție solidă a consumatorilor reprezintă fundamentul competitivității. Indiferent dacă oamenii fac cumpărături online sau într-un magazin fizic, aceștia merită același nivel ridicat de protecție. Astăzi propunem cea mai ambițioasă reformă a normelor UE privind protecția consumatorilor din ultima generație, astfel încât atât consumatorii, cât și întreprinderile să poată profita la maximum de piețele digitale, cu încredere și siguranță”, a declarat Michael McGrath, comisar pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.

Instituția europeană explică că ascensiunea comerțului electronic și a piețelor digitale a transformat modul în care facem cumpărături, facilitând mai mult ca niciodată accesul consumatorilor la bunuri și servicii.

Totuși, continuă Comisia Europeană, această comoditate nu trebuie să se realizeze în detrimentul echității.

Practicile comerciale neloiale din mediul online, precum tacticile de marketing manipulative sau taxele ascunse, subminează capacitatea consumatorilor de a face alegeri libere și în cunoștință de cauză.

Propunerile de astăzi vor dota UE cu instrumente mai puternice pentru a combate aceste practici neloiale, vor consolida aplicarea legii pe întreaga piață unică și vor simplifica normele pe care întreprinderile trebuie să le respecte, sporind astfel gradul de conformitate.

Rezultatul va fi o protecție mai bună pentru consumatori și o concurență mai echitabilă pentru întreprinderi, ceea ce, în ansamblu, se estimează că va aduce economii de până la 13,7 miliarde de euro pe an pentru consumatorii din UE, arată Comisia Europeană.

Noi măsuri de protecție online pentru consumatori

Propunerea de Lege privind echitatea digitală (Digital Fairness Act – DFA) permite autorităților UE să combată mai eficient practicile neloiale de pe piețele digitale, asigurându-se că toți comercianții respectă aceleași reguli. DFA va proteja consumatorii de toate vârstele care fac cumpărături sau caută bunuri sau servicii online.

Printre principalele noutăți ale propunerii se numără:

Interzicerea tacticii de marketing manipulative (așa-numitele „dark patterns”), cum ar fi afirmațiile false conform cărora un produs este aproape epuizat, care îi presează pe consumatori să ia decizii de cumpărare pe care altfel nu le-ar fi luat.

Prețuri clare și transparente, în special în cazul achizițiilor efectuate cu bani virtuali din aplicații și atunci când se utilizează prețuri dinamice pentru evenimente culturale și sportive. În cozile virtuale, companiile vor trebui să afișeze prețul actual în timp real și prețul maxim posibil.

Echitate prin proiectare, cu opțiunea ca consumatorii să poată dezactiva caracteristicile de proiectare care creează dependență și încurajează cheltuielile excesive sau compulsive, cum ar fi solicitările persistente. Propunerea va restricționa, de asemenea, practicile neloiale care încurajează cheltuielile excesive, de exemplu prin interzicerea caracteristicilor de tip joc de noroc pentru minori, cum ar fi „pay-to-win” și „pay-to-progress”.

Prezentarea clară a campaniilor de marketing prin influenceri, care să impună acestora transparența în privința conținutului comercial și să împiedice exploatarea încrederii minorilor din rândul publicului lor.

O restricție privind reclamele personalizate și prețurile neloiale care vizează minorii sau profită de date sensibile.

Contracte și abonamente digitale mai ușor de reziliat și eliminarea reînnoirilor automate nedorite și a perioadelor de probă gratuite care se transformă în capcane de abonament. Consumatorii vor avea dreptul de a comunica cu o persoană reală în cadrul serviciului de asistență pentru clienți și vor beneficia de drepturi clare atunci când utilizează un agent bazat pe inteligență artificială pentru a cumpăra produse în numele lor.

Propunerea privind Legea echității digitale conține, de asemenea, măsuri de simplificare, iar propunerile de astăzi includ o directivă de simplificare cu modificări specifice aduse Directivei privind drepturile consumatorilor, menite să simplifice aplicarea acesteia în mediul online. Printre acestea se numără cerințe mai simple privind informațiile precontractuale pentru achizițiile repetate în cadrul aplicațiilor și norme mai clare privind modul în care consumatorii pot anula abonamentele la conținut media digital în termenul de retragere.

Competențe directe de aplicare a legii la nivelul UE și o coordonare națională îmbunătățită

În zilele noastre, piețele digitale evoluează rapid. La fel se întâmplă și cu practicile neloiale, care se răspândesc online și nu cunosc granițe.

Pentru a asigura siguranța consumatorilor noștri și pentru a garanta că întreprinderile pot concura în condiții de echitate, trebuie să ne dotăm cu instrumentele adecvate pentru a răspunde rapid și eficient la încălcările legislației în materie de protecție a consumatorilor.

O aplicare centralizată a normelor UE privind protecția consumatorilor va contribui la soluționarea rapidă a cazurilor cu impact semnificativ, sporind efectul disuasiv al normelor UE, protejând întreprinderile oneste de concurența neloială și apărând consumatorii de prejudicii. De aceea, revizuirea Regulamentului CPC propune: