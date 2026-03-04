Comisia Europeană prezintă Actul privind accelerarea industrială pentru a adapta doctrina economică a UE la cerințele secolului XXI: Viitorul Europei se construiește în Europa

Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii reduse de carbon, fabricate în Europa. Actul privind accelerarea industrială (IAA) va impulsiona producția, va stimula dezvoltarea mediului de afaceri și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor.

„Ziua de astăzi marchează un pas important pentru actualizarea doctrinei economice europene, astfel încât Uniunea să fie pregătită pentru secolul XXI, conform recomandărilor raportului Draghi. Confruntată cu o incertitudine globală fără precedent și cu o concurență neloială, industria europeană poate conta pe dispozițiile acestui act pentru a stimula cererea și a garanta reziliența lanțurilor de aprovizionare în sectoarele strategice. Acesta va crea locuri de muncă prin direcționarea banilor contribuabililor către producția europeană, reducând dependențele noastre și sporind securitatea și suveranitatea noastră economică”, a transmis Stéphane Séjourné, vicepreședinte executiv pentru prosperitate și strategie industrială.

În conformitate cu recomandările raportului Draghi, IAA introduce cerințe specifice și proporționale „Fabricat în UE” și/sau cu emisii reduse de carbon pentru achizițiile publice și schemele de sprijin public. Acestea se vor aplica anumitor sectoare strategice, în special oțelului, cimentului, aluminiului, automobilelor și tehnologiilor cu emisii nete zero, stabilind în același timp un cadru care poate fi extins, după caz, la alte sectoare cu consum intensiv de energie, cum ar fi industria chimică.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acest lucru va consolida capacitățile de producție europene și va stimula cererea de tehnologii și produse curate fabricate în Europa. Actul include o cerință pentru statele membre de a institui un proces unic de autorizare digitală pentru a accelera și simplifica proiectele de fabricație.

IAA vizează creșterea creării de valoare în UE, consolidând baza industrială pe fondul concurenței globale neloiale în creștere și al dependenței tot mai mari de furnizorii din afara UE în sectoare strategice. Prin urmare, aceasta reprezintă o strategie de sprijinire a creșterii economice, a prosperității și a securității pe termen lung. În 2024, industria prelucrătoare reprezenta 14,3 % din PIB-ul UE și, prin urmare, joacă un rol esențial în reziliența economică, ciclul de viață al inovării și structura socială a Europei. Actul stabilește obiectivul de a crește ponderea industriei prelucrătoare în PIB-ul UE la 20 % până în 2035.

În același timp, UE rămâne una dintre cele mai deschise piețe din lume și se angajează să mențină această deschidere ca sursă esențială de putere economică și reziliență. Propunerea încurajează o mai mare reciprocitate în domeniul achizițiilor publice, oferind un tratament egal țărilor care oferă întreprinderilor din UE acces la piețele lor, în conformitate cu raportul Draghi.

Mărfurile provenite de la parteneri cu care Uniunea a încheiat un acord de instituire a unei zone de liber schimb sau a unei uniuni vamale sau care sunt părți la Acordul privind achizițiile publice și în cazul în care există obligații relevante ale Uniunii în temeiul acordului respectiv sunt considerate a fi de origine din Uniune. Pentru alte intervenții publice, în special scheme publice și licitații, partenerii pot fi incluși în domeniul de aplicare al IAA dacă au un acord de liber schimb sau o uniune vamală cu UE.

UE rămâne deschisă investițiilor străine directe, dar stabilește prin IAA condiții pentru investiții majore în sectoare strategice care depășesc 100 de milioane de euro, în cazul în care o singură țară terță controlează peste 40 % din capacitatea globală de producție. Astfel de investiții trebuie să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, să stimuleze inovarea și creșterea economică și să genereze valoare reală în UE prin transferul de tehnologie și cunoștințe, precum și prin respectarea cerințelor privind conținutul local.

De asemenea, acestea trebuie să garanteze un nivel minim de 50 % de ocupare a forței de muncă europene, asigurând că întreprinderile și cetățenii beneficiază, alături de investitori, de accesul la piața unică. În acest fel, IAA consolidează securitatea economică a UE și întărește reziliența lanțului de aprovizionare.

Actul privind accelerarea industrială valorifică punctele forte ale pieței unice prin:

Sprijinirea piețelor principale pentru produsele „Fabricate în UE” și cu emisii reduse de carbon

IAA introduce prevederi preferențiale pentru produsele „Fabricate în UE” și cu emisii reduse de carbon în achizițiile publice și în schemele de sprijin public, pentru a stimula cererea de produse industriale europene – de la ciment și aluminiu până la tehnologii cu emisii zero, precum baterii, energie solară, eoliană, pompe de căldură și energie nucleară. În ceea ce privește oțelul, actul legislativ propune preferințe specifice pentru produsele cu emisii reduse de carbon, pentru a crea cerere pe piață. Această măsură va oferi investitorilor încredere și previzibilitate, stimulând inovarea și făcând din oțelul curat o componentă esențială a viitorului industrial al UE. Utilizarea strategică a fondurilor publice va sprijini investițiile în UE, consolidând astfel accesul la produse cu emisii reduse de carbon și protejând competitivitatea.

Asigurarea faptului că investițiile străine directe aduc valoare adăugată UE

UE rămâne o destinație de top pentru investițiile străine directe (ISD), găzduind aproape un sfert din stocul global de ISD în 2024. Pentru a se asigura că ISD consolidează lanțurile de aprovizionare ale UE, promovează transferul de tehnologie și sprijină crearea de locuri de muncă de calitate, IAA introduce condiții pentru investiții de peste 100 de milioane de euro în sectoare emergente, cum ar fi bateriile, vehiculele electrice, energia fotovoltaică și materiile prime critice.

Simplificarea procedurilor de autorizare

În cadrul programului de simplificare al Comisiei, IAA simplifică și digitalizează procedurile de autorizare pentru proiectele industriale. Aceasta include introducerea unui ghișeu unic digital, cu termene clare, precum și principiul aprobării tacite în etapele intermediare ale procesului de acordare a autorizațiilor pentru proiectele de decarbonizare cu consum intensiv de energie.

Stimularea producției durabile

IAA introduce zone de accelerare industrială concepute pentru a permite simbioza industrială și a încuraja crearea de clustere de proiecte pentru producție curată. Crearea unor astfel de clustere va facilita investițiile esențiale în infrastructura energetică și va promova autorizațiile la nivel regional. Proiectele din aceste zone vor fi prezentate investitorilor și vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor.

Regulamentul propus va fi negociat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea și intrarea sa în vigoare.