Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Comisia Europeană a prezentat joi planul său de a consolida reziliența financiară a Ucrainei în contextul războiului rus.
Textul cuprinde două soluții menite să vină în întâmpinarea nevoilor financiare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: contractarea de împrumuturi de către UE și un împrumut pentru reparații, bazat pe activele rusești înghețate.
Liderii țărilor membre UE se vor reuni pe 18 decembrie pentru a lua o decizie finală. Dacă nu se va ajunge la un acord, UE va recurge la o datorie comună, informează Euronews.
Conform unui comunicat al executivului european, aceste două soluții sunt susținute de un set cuprinzător de cinci propuneri legislative.
„Având în vedere că Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să se angajeze în vederea unei păci juste și durabile, presiunea asupra resurselor Ucrainei continuă să crească, ceea ce face ca sprijinul susținut al UE să fie cu atât mai important”, motivează Comisia Europeană.
La rândul său, președinta instituției europene Ursula von der Leyen arată că, prin propunerile de astăzi, „vom asigura Ucrainei mijloacele necesare pentru a se apăra și pentru a continua negocierile de pace dintr-o poziție de forță. Propunem soluții pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, pentru a sprijini bugetul de stat și pentru a consolida industria sa de apărare, precum și integrarea sa în baza industrială europeană de apărare. Propunem crearea unui împrumut pentru reparații, utilizând soldurile de numerar provenite din activele rusești imobilizate în UE, cu garanții solide pentru statele noastre membre. Creștem costul războiului de agresiune al Rusiei. Acest lucru ar trebui să constituie un stimulent suplimentar pentru Rusia să se angajeze la masa negocierilor”, a mai arătat von der Leen.
With today’s proposals, we can give Ukrainians the means to defend themselves.
And take forward peace talks from a position of strength.
We are putting forward solutions to support Ukraine’s budget and strengthen its defence industry ↓ https://t.co/rVwJoZEOEy
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025
Soluțiile propuse reprezintă un pas esențial în răspunsul la angajamentul Consiliului European din 23 octombrie 2025 de a aborda nevoile bugetare și de apărare viitoare ale Ucrainei. Propunerile se bazează pe opțiunile prezentate de președinta von der Leyen la 17 noiembrie 2025, în urma solicitării Consiliului European ca executivul european să prezinte opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina și în urma discuțiilor ulterioare cu statele membre.
Pachetul este conceput pentru a răspunde într-un mod flexibil și eficient nevoilor de finanțare în continuă evoluție ale Ucrainei, indiferent de situația de pe teren, indiferent dacă țara se află în război sau în pace. Acesta vine în contextul intensificării atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei și a infrastructurii sale, alături de creșterea atacurilor hibride în statele membre ale UE și a incursiunilor în spațiul aerian al UE și al NATO.
Cele două soluții propuse
Prin aceste propuneri legislative, Comisia prezintă două soluții posibile: împrumuturi ale UE, care s-ar baza pe bugetul UE („marjă de manevră”), și un împrumut pentru reparații, care ar permite Comisiei să contracteze împrumuturi din lichiditățile instituțiilor financiare ale UE care dețin active imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei.
„Acestea reflectă angajamentul UE de a sprijini Ucraina nu numai în apărarea suveranității sale și menținerea funcțiilor statului, ci și ca o investiție strategică în securitatea Europei și în urmărirea unei păci juste și durabile”, menționează Comisia Europeană în comunicat.
Aceste propuneri instituie o serie de măsuri de protecție pentru a proteja statele membre și instituțiile financiare împotriva eventualelor măsuri de retorsiune luate în interiorul Rusiei și împotriva exproprierilor ilegale în afara Rusiei, în special în jurisdicțiile favorabile Rusiei. Pentru a acoperi orice risc rezidual, pachetul include un mecanism solid de solidaritate, susținut de garanții naționale bilaterale sau de bugetul UE. Deși propunerile respectă pe deplin dreptul european și internațional, ele mențin totodată integritatea pieței financiare a Uniunii și statutul euro ca monedă globală.
Pachetul cuprinde:
O propunere de regulament privind instituirea unui împrumut pentru reparații
Împrumutul pentru reparații este opțiunea preferată de von der Leyen pentru a acoperi nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135 de miliarde de euro. UE ar urma să contribuie cu cel puțin 90 de miliarde de euro, restul fiind susținut de alți aliați occidentali, excluzând Statele Unite care, sub administrația Trump, a sistat ajutorul extern, potrivit Euronews.
În cadrul acestui program netestat, Comisia ar canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale Ruse într-o linie de credit fără dobândă pentru Ucraina.
Kievului i s-ar cere să ramburseze împrumutul numai după ce Moscova ar fi de acord să compenseze daunele cauzate de războiul său de agresiune – un scenariu puțin fezabil.
O propunere de interzicere a oricărui transfer al activelor imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei înapoi în Rusia
Două propuneri care instituie garanții importante pentru împrumutul pentru reparații, menite să protejeze statele membre ale UE și instituțiile financiare de eventuale măsuri de retorsiune
Cele două propuneri comune de modificare a Regulamentului 833/2014 al Consiliului vor fi făcute publice după ce Consiliul va adopta o poziție cu privire la acestea, în conformitate cu procedurile aplicabile. Acestea vor fi completate de o propunere paralelă de decizie a Consiliului din partea Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene
O propunere de modificare a actualului cadru financiar multianual pentru a permite utilizarea bugetului UE în vederea susținerii unui împrumut acordat Ucrainei, care ar putea servi ambelor soluții propuse
Aceste prevederi stabilite de Comisia Europeană nu sunt suficiențe pentru Belgia, țară care deține mare parte din activele rusești înghețate și care se teme că va fi nevoită să gestioneze singură riscurile financiare ce derivă din potențiale acțiuni de retorsiune ale Rusiei.
„Textul pe care Comisia îl va prezenta astăzi nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre. Nu este acceptabil să se utilizeze banii și să ne lase singuri să facem față riscurilor”, a afirmat ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, înainte ca executivul european să prezinte textul propunerii.
Prevot a afirmat că Belgia ar avea nevoie de garanții solide și de acoperire împotriva tuturor riscurilor care decurg din propunere pentru a fi convinsă. „Orice stat membru ar cere același lucru”, a spus el.
Dar, de preferință, a spus el, UE ar trebui „să împrumute suma necesară de pe piețe”, numind-o „o opțiune robustă și bine stabilită, cu parametri previzibili”.
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic
Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană.
Programul va sprijini organizațiile societății civile și mass-media independente din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și pe cele care operează în exil. El se va concentra pe consolidarea capacității acestora de a desfășura comunicare strategică, pe îmbunătățirea nivelului de alfabetizare media și pe combaterea dezinformării. Acțiunile vor include consolidarea capacităților, cercetare și analiză, creșterea rezilienței transfrontaliere și sprijin financiar.
Această nouă inițiativă vine într-un moment critic pentru Parteneriatul Estic, în condițiile în care regiunea se confruntă cu provocări majore: suferința umană și instabilitatea provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; represiunea continuă din Belarus; reculul democratic accelerat din Georgia; amenințările hibride persistente și tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, în special în perioada electorală recentă; precum și alegerile care vor avea loc în curând în Armenia, un nou test pentru instituțiile democratice.
„Autocrații răspândesc dezinformare pentru a slăbi societățile noastre democratice. Ne confruntăm cu aceleași amenințări în statele noastre membre și în țările vecine. Pentru a proteja libertatea și democrația în Europa, toți europenii trebuie să lucreze împreună. Mass-media independentă și spațiile civice active din vecinătatea noastră fac parte din rețeaua de siguranță democratică a Europei”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.
În cadrul ceremoniei de deschidere, comisarul Kos a participat și la ceremonia de decernare a Premiilor Societății Civile, distincția anuală acordată de Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic pentru activitatea remarcabilă și curajoasă a unor persoane sau organizații din regiune. Ea a înmânat premiile pentru 2025 organizațiilor Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” și Women’s Association for Rational Development (WARD).
Ukrainian Prism, un think tank axat pe politică externă și securitate internațională, a fost onorat pentru angajamentul său continuu în ciuda impactului devastator al războiului de agresiune al Rusiei. Organizația reprezintă forța și reziliența societății civile ucrainene, care continuă să apere democrația și justiția în condiții extrem de dificile.
WARD, o organizație a societății civile din Azerbaidjan care promovează egalitatea de gen, emanciparea femeilor și participarea acestora, a fost recunoscută pentru eforturile depuse în avansarea egalității de gen pentru toți – femei, bărbați, fete și băieți – în țară.
Lansat în 2009, Parteneriatul Estic are ca obiectiv consolidarea și aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări din regiune: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, organizat de Forumul Societății Civile PaE cu sprijinul UE, are loc la Bruxelles în perioada 2–4 decembrie. Evenimentul reunește organizații ale societății civile din UE și din Parteneriatul Estic, precum și factori de decizie, pentru a discuta viitorul cooperării multilaterale, rolul societății civile și modalități de consolidare a rezilienței acesteia.
“O zi istorică pentru UE”. Suntem în “zorii erei independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, afirmă Ursula von der Leyen după acordul de eliminare a importului de gaze rusești până în 2027
Uniunea Europeană a făcut marți pasul decisiv către eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027, după ce negociatorii instituțiilor europene au ajuns la un acord provizoriu în miez de noapte asupra propunerii Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a salutat în termeni puternici momentul, numindu-l unul „istoric” pentru Uniune și pentru securitatea sa energetică.
Ursula von der Leyen a afirmat că, odată cu acest acord, Europa intră într-o nouă etapă strategică.
„Astăzi este o zi istorică pentru Uniunea noastră. Noaptea trecută, am ajuns la un acord provizoriu privind propunerea Comisiei de a elimina complet combustibilii fosili ruși. Întoarcem acea pagină. O întoarcem pentru totdeauna. Aceștia sunt zorii unei noi ere. Era independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, a spus ea, într-o declarație susținută la sediul Comisiei.
It’s decided.
Europe is closing the tap on Russian fossil fuels once and for all.
Energy independence starts now ↓ https://t.co/GZGLIKWeXk
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025
În mesajul său, ea a subliniat magnitudinea schimbării produse în doar câțiva ani, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit acesteia, dependența energetică față de Moscova a fost redusă drastic cu ajutorul planului RePowerEU.
„Astăzi, importurile de gaze rusești – LNG și pe conductă – au scăzut de la 45% la 13%, importurile de cărbune de la 51% la zero, iar importurile de țiței de la 26% la 2%”, a adăugat ea.
Președinta Comisiei Europene a insistat că succesul acestei transformări a fost posibil datorită unității politice europene și a investițiilor rapide în infrastructura energetică.
„Am știut întotdeauna că putem reuși. Cu unitate, cu hotărâre și bazându-ne pe munca extraordinară din ultimii trei ani”, a continuat aceasta.
În același timp, ea a subliniat că reducerea dependenței de combustibilii fosili ruși a avut și un impact direct asupra capacității Rusiei de a finanța războiul.
„La începutul războiului plăteam Rusiei 12 miliarde de euro pe lună pentru combustibili fosili – acum am ajuns la 1,5 miliarde EUR pe lună, încă prea mult, și ne propunem să ajungem la zero”, a mai punctat șefa Comisiei.
Ursula von der Leyen a transmis și un mesaj privind solidaritatea continuă a UE cu Ucraina, evocând asistența oferită pentru menținerea funcționării sistemului energetic ucrainean. „Iarnă după iarnă, Europa a ajutat la menținerea luminilor aprinse”, a subliniat aceasta.
Acordul politic dintre Parlamentul European și Consiliul UE deschide calea către adoptarea oficială a noilor reguli energetice, care vor consacra juridic obiectivul UE de a deveni independentă de energia rusească până în 2027.
Stephane Séjourné a discutat cu reprezentanții din sectorul construcțiilor despre provocările și soluțiile din domeniu: Este al treilea ecosistem industrial ca mărime, fiind esențial pentru prosperitatea Europei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Stephane Séjourné a găzduit principalii actori din lanțul valoric al construcțiilor pentru a discuta despre obstacolele și provocările care afectează competitivitatea și productivitatea sectorului, precum și despre posibile soluții pentru a le aborda.
Participanții au identificat obstacolele care stau în calea unei piețe interne a UE mai integrate pentru serviciile de construcții și impactul normelor de autorizare asupra competitivității ca factori-cheie care împiedică funcționarea ecosistemului.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, aceștia au discutat posibile soluții, cum ar fi simplificarea procedurilor de autorizare a construcțiilor, schimbul de bune practici în materie de digitalizare și adoptarea de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea de noi piețe și o mai mare circularitate.
Problemele discutate se vor regăsi în viitoarea Strategie europeană pentru construcția de locuințe, care va viza îmbunătățirea competitivității, productivității și inovării în acest sector în întreaga Europă, asigurând în același timp un nivel mai ridicat de siguranță și durabilitate.
Cei 15 participanți au reprezentat, printre altele, antreprenori, producători de produse pentru construcții, producători de construcții offsite, dezvoltatori, companii din sectorul serviciilor de construcții, proprietari de imobile, întreprinderi mici și mijlocii din sectorul construcțiilor și sindicate.
„Construcțiile reprezintă al treilea ecosistem industrial ca mărime din Europa. Acesta cuprinde 6,6 milioane de întreprinderi – dintre care peste 99 % sunt IMM-uri – și asigură locuri de muncă pentru peste 27 de milioane de persoane. Datorită impactului său amplu, acest sector este esențial pentru prosperitatea Europei, ceea ce face indispensabilă existența unui ecosistem european al construcțiilor competitiv și productiv. Dialogul de astăzi a contribuit la identificarea atât a provocărilor, cât și a soluțiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului”, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Séjourné.
Dialogurile privind punerea în aplicare fac parte din angajamentul Comisiei de a solicita feedback din partea părților interesate pentru punerea în aplicare și simplificarea politicilor UE.
După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare și simplificarea pentru mandatul 2024-2029, toți membrii Colegiului comisarilor trebuie să organizeze astfel de dialoguri în fiecare an.
