Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații

Comisia Europeană a prezentat joi planul său de a consolida reziliența financiară a Ucrainei în contextul războiului rus.

Textul cuprinde două soluții menite să vină în întâmpinarea nevoilor financiare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: contractarea de împrumuturi de către UE și un împrumut pentru reparații, bazat pe activele rusești înghețate.

Liderii țărilor membre UE se vor reuni pe 18 decembrie pentru a lua o decizie finală. Dacă nu se va ajunge la un acord, UE va recurge la o datorie comună, informează Euronews.

Conform unui comunicat al executivului european, aceste două soluții sunt susținute de un set cuprinzător de cinci propuneri legislative.

„Având în vedere că Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să se angajeze în vederea unei păci juste și durabile, presiunea asupra resurselor Ucrainei continuă să crească, ceea ce face ca sprijinul susținut al UE să fie cu atât mai important”, motivează Comisia Europeană.

La rândul său, președinta instituției europene Ursula von der Leyen arată că, prin propunerile de astăzi, „vom asigura Ucrainei mijloacele necesare pentru a se apăra și pentru a continua negocierile de pace dintr-o poziție de forță. Propunem soluții pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, pentru a sprijini bugetul de stat și pentru a consolida industria sa de apărare, precum și integrarea sa în baza industrială europeană de apărare. Propunem crearea unui împrumut pentru reparații, utilizând soldurile de numerar provenite din activele rusești imobilizate în UE, cu garanții solide pentru statele noastre membre. Creștem costul războiului de agresiune al Rusiei. Acest lucru ar trebui să constituie un stimulent suplimentar pentru Rusia să se angajeze la masa negocierilor”, a mai arătat von der Leen.

With today’s proposals, we can give Ukrainians the means to defend themselves. And take forward peace talks from a position of strength. We are putting forward solutions to support Ukraine’s budget and strengthen its defence industry ↓ https://t.co/rVwJoZEOEy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025

Soluțiile propuse reprezintă un pas esențial în răspunsul la angajamentul Consiliului European din 23 octombrie 2025 de a aborda nevoile bugetare și de apărare viitoare ale Ucrainei. Propunerile se bazează pe opțiunile prezentate de președinta von der Leyen la 17 noiembrie 2025, în urma solicitării Consiliului European ca executivul european să prezinte opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina și în urma discuțiilor ulterioare cu statele membre.

Pachetul este conceput pentru a răspunde într-un mod flexibil și eficient nevoilor de finanțare în continuă evoluție ale Ucrainei, indiferent de situația de pe teren, indiferent dacă țara se află în război sau în pace. Acesta vine în contextul intensificării atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei și a infrastructurii sale, alături de creșterea atacurilor hibride în statele membre ale UE și a incursiunilor în spațiul aerian al UE și al NATO.

Cele două soluții propuse

Prin aceste propuneri legislative, Comisia prezintă două soluții posibile: împrumuturi ale UE, care s-ar baza pe bugetul UE („marjă de manevră”), și un împrumut pentru reparații, care ar permite Comisiei să contracteze împrumuturi din lichiditățile instituțiilor financiare ale UE care dețin active imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei.

„Acestea reflectă angajamentul UE de a sprijini Ucraina nu numai în apărarea suveranității sale și menținerea funcțiilor statului, ci și ca o investiție strategică în securitatea Europei și în urmărirea unei păci juste și durabile”, menționează Comisia Europeană în comunicat.

Aceste propuneri instituie o serie de măsuri de protecție pentru a proteja statele membre și instituțiile financiare împotriva eventualelor măsuri de retorsiune luate în interiorul Rusiei și împotriva exproprierilor ilegale în afara Rusiei, în special în jurisdicțiile favorabile Rusiei. Pentru a acoperi orice risc rezidual, pachetul include un mecanism solid de solidaritate, susținut de garanții naționale bilaterale sau de bugetul UE. Deși propunerile respectă pe deplin dreptul european și internațional, ele mențin totodată integritatea pieței financiare a Uniunii și statutul euro ca monedă globală.

Pachetul cuprinde:

O propunere de regulament privind instituirea unui împrumut pentru reparații

Împrumutul pentru reparații este opțiunea preferată de von der Leyen pentru a acoperi nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, estimate la 135 de miliarde de euro. UE ar urma să contribuie cu cel puțin 90 de miliarde de euro, restul fiind susținut de alți aliați occidentali, excluzând Statele Unite care, sub administrația Trump, a sistat ajutorul extern, potrivit Euronews.

În cadrul acestui program netestat, Comisia ar canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale Ruse într-o linie de credit fără dobândă pentru Ucraina.

Kievului i s-ar cere să ramburseze împrumutul numai după ce Moscova ar fi de acord să compenseze daunele cauzate de războiul său de agresiune – un scenariu puțin fezabil.

O propunere de interzicere a oricărui transfer al activelor imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei înapoi în Rusia

Două propuneri care instituie garanții importante pentru împrumutul pentru reparații, menite să protejeze statele membre ale UE și instituțiile financiare de eventuale măsuri de retorsiune

Cele două propuneri comune de modificare a Regulamentului 833/2014 al Consiliului vor fi făcute publice după ce Consiliul va adopta o poziție cu privire la acestea, în conformitate cu procedurile aplicabile. Acestea vor fi completate de o propunere paralelă de decizie a Consiliului din partea Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene

O propunere de modificare a actualului cadru financiar multianual pentru a permite utilizarea bugetului UE în vederea susținerii unui împrumut acordat Ucrainei, care ar putea servi ambelor soluții propuse

Aceste prevederi stabilite de Comisia Europeană nu sunt suficiențe pentru Belgia, țară care deține mare parte din activele rusești înghețate și care se teme că va fi nevoită să gestioneze singură riscurile financiare ce derivă din potențiale acțiuni de retorsiune ale Rusiei.

„Textul pe care Comisia îl va prezenta astăzi nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre. Nu este acceptabil să se utilizeze banii și să ne lase singuri să facem față riscurilor”, a afirmat ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, înainte ca executivul european să prezinte textul propunerii.

Prevot a afirmat că Belgia ar avea nevoie de garanții solide și de acoperire împotriva tuturor riscurilor care decurg din propunere pentru a fi convinsă. „Orice stat membru ar cere același lucru”, a spus el.

Dar, de preferință, a spus el, UE ar trebui „să împrumute suma necesară de pe piețe”, numind-o „o opțiune robustă și bine stabilită, cu parametri previzibili”.