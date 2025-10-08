Comisia Europeană prezintă două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrie și știință cu scopul de a menține UE în fruntea cursei globale acerbe în domeniu

Comisia Europeană a prezentat două strategii menite să asigure menținerea Europei în fruntea clasamentului, stimulând adoptarea IA în industriile cheie și plasând Europa în avangarda științei bazate pe IA.

Strategia „Aplicați IA” stabilește modalitățile de accelerare a utilizării IA în industriile cheie și în sectorul public din Europa. Strategia „IA în știință” se concentrează pe plasarea Europei în avangarda cercetării bazate pe IA și a excelenței științifice.

Instituția europeană semnalează într-un comunicat contextul global caracterizat de o cursă acerbă între țări în vederea valorificării potențialului inteligenței artificiale (IA).

„Vreau ca viitorul IA să fie creat în Europa. Pentru că, atunci când se utilizează IA, putem găsi soluții mai inteligente, mai rapide și mai accesibile. Adoptarea IA trebuie să fie generalizată, iar cu aceste strategii vom contribui la accelerarea procesului. A pune IA pe primul loc înseamnă, de asemenea, a pune siguranța pe primul loc. Vom promova această mentalitate <<IA pe primul loc>> în toate sectoarele noastre cheie, de la robotică la sănătate, energie și industria auto”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană arată că IA transformă modul în care funcționează întreprinderile, remodelează serviciile publice și revoluționează știința.

Instituția evidențiază că, prin aceste strategii, își îndeplinește Planul de acțiune pentru un continent al IA, stabilind un curs pentru a face din Europa un lider mondial în domeniul IA de încredere.

În urmă cu doar șase ani, Europa avea două supercalculatoare în topul mondial al celor mai performante 10; astăzi are patru și se lucrează la înființarea a cel puțin 4-5 gigafabrici.

Bazându-se pe infrastructura sa solidă în domeniul IA, precum și pe talentul, ecosistemul dinamic de cercetare și inovare și start-up-urile din Europa, pe tradiția sa de colaborare în domeniul științific, pe datele de înaltă calitate și pe infrastructurile de cercetare și tehnologie de nivel mondial, UE este bine poziționată pentru a accelera utilizarea IA în sectoare-cheie și în știință.

Aplicarea strategiei privind IA

Strategia privind aplicarea IA vizează valorificarea potențialului transformator al IA prin promovarea adoptării IA în sectoarele strategice și publice, inclusiv sănătate, produse farmaceutice, energie, mobilitate, producție, construcții, agroalimentar, apărare, comunicații și cultură. De asemenea, strategia va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în funcție de nevoile lor specifice și va ajuta industriile să integreze IA în operațiunile lor.

Măsurile concrete includ înființarea de centre avansate de screening bazate pe IA pentru sănătate și sprijinirea dezvoltării de modele de frontieră și IA de tip agent adaptate sectoarelor precum producția, mediul și industria farmaceutică.

Pentru a stimula adoptarea IA și a sprijini aceste măsuri, Comisia mobilizează aproximativ 1 miliard de euro. În viitor, noi inițiative în domenii precum finanțele, turismul și comerțul electronic ar putea completa aceste sectoare.

Strategia va contribui la consolidarea capacităților UE de a genera beneficii pentru societate, de la facilitarea unor diagnostice medicale mai precise până la îmbunătățirea eficienței și accesibilității serviciilor publice. Aceasta încurajează o politică care acordă prioritate IA, astfel încât mai multe întreprinderi să considere IA ca parte a soluției pentru a face față provocărilor, luând în considerare în același timp beneficiile și riscurile acestei tehnologii.

Strategia abordează, de asemenea, provocări transversale: accelerarea timpului de comercializare prin conectarea infrastructurii, a datelor și a instalațiilor de testare; consolidarea forței de muncă din UE pentru a fi pregătită pentru IA în toate sectoarele; și lansarea unei inițiative Frontier AI pentru a sprijini inovarea prin reunirea actorilor europeni de frunte din domeniul IA.

Reînnoirea și desfășurarea rețelei de centre europene de inovare digitală, transformate în centre de experiență pentru IA, va oferi companiilor acces privilegiat la ecosistemul de inovare al UE în domeniul IA.

Pentru a coordona acțiunile, Comisia lansează Alianța „Aplicați IA”, un forum care reunește industria, sectorul public, mediul academic, partenerii sociali și societatea civilă. Un observator al IA va monitoriza tendințele în domeniul IA și va evalua impactul sectorial.

În paralel, Comisia a lansat Serviciul de asistență pentru Legea privind IA, pentru a contribui la asigurarea unei puneri în aplicare fără probleme a Legii privind IA.

Strategia privind IA în știință

Alături de „Aplicați IA”, Strategia privind IA în știință poziționează UE ca un centru pentru inovarea științifică bazată pe IA. În centrul acesteia se află RAISE – Resursa pentru știința IA în Europa, un institut european virtual care are rolul de a reuni și coordona resursele IA pentru dezvoltarea IA și aplicarea acesteia în știință.

Acțiunile strategice includ:

Excelență și talent : măsuri pentru a atrage talente științifice globale și profesioniști cu înaltă calificare să „aleagă Europa”. Aceasta include 58 de milioane de euro în cadrul proiectului-pilot RAISE pentru rețele de excelență și rețele doctorale, cu scopul de a forma, reține și atrage cele mai bune talente din domeniul IA și științific.

Calcul : 600 de milioane de euro din programul Orizont Europa pentru a îmbunătăți și extinde accesul la puterea de calcul pentru știință. Această investiție va asigura accesul dedicat la gigafabricile de IA pentru cercetătorii și start-up-urile din UE.

Finanțarea cercetării : obiectivul de a dubla investițiile anuale ale programului Orizont Europa în IA la peste 3 miliarde de euro, inclusiv dublarea finanțării pentru IA în știință.

Date: sprijin pentru oamenii de știință în identificarea lacunelor strategice în materie de date și în colectarea, gestionarea și integrarea seturilor de date necesare pentru IA în știință.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei contribuie la ambele strategii, realizând evaluări tehnice, studii sectoriale și un nou raport privind impactul IA asupra științei și practicilor de cercetare.