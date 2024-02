Comisia Europeană prezintă noi inițiative de stimulare a poziției de lider industrial a UE în domeniul materialelor avansate, o tehnologie-cheie relevantă pentru dubla tranziție verde și digitală

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a înmânat sâmbătă, 24 februarie, 50 de autoturisme furnizate de UE Poliției Naționale a Ucrainei (NPU) și Procuraturii Generale (OPG) din Ucraina, potrivit unui comunicat. Autoturismele vor fi utilizate pentru a sprijini investigarea și urmărirea penală a crimelor de război în teritoriile eliberate de ocupație și în zonele adiacente.

Livrarea face parte dintr-o schemă mai amplă de sprijin din partea UE pentru autoritățile ucrainene pentru a răspunde nevoilor legate de serviciile publice în medii cu risc ridicat.

„Uniunea Europeană continuă să fie alături de Ucraina. Astăzi, sunt onorată să înmânez aceste mașini poliției naționale ucrainene și Parchetului General. Acestea vor ajuta autoritățile să stabilizeze teritoriile pe care forțele armate ucrainene le-au eliberat cu curaj de sub ocupația ilegală a Rusiei. Această livrare are loc la scurt timp după ce UE a furnizat Ucrainei o mașină modernă de deminare. Cu aceste echipamente sprijinim Ucraina în eforturile acesteia de a readuce siguranța în teritoriile eliberate de sub ocupație”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Glad to hand over 50 new vehicles funded by the EU to the Ukrainian police.

They will help them in their daily work.

To bring security and stability in the territories liberated by the brave Ukrainian Armed Forces, and support the population.

This is EU solidarity in action. pic.twitter.com/lnEpNWI82V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024