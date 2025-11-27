Comisia Europeană prezintă noua strategie privind bioeconomia pentru a stimula creșterea ecologică, competitivitatea și reziliența în întreaga Europă

Comisia Europeană a adoptat un nou cadru strategic pentru o bioeconomie competitivă și durabilă a UE, care trasează calea de urmat pentru construirea unei economii europene curate, competitive și rezilient Potrivit comunicatului oficial, prin utilizarea resurselor biologice regenerabile terestre și maritime și prin furnizarea de alternative la materiile prime critice, UE va avansa către o economie mai circulară și decarbonizată și poate reduce dependența de importurile de combustibili fosili.

Bioeconomia oferă Europei șansa de a-și consolida reziliența, de a înlocui materialele și produsele pe bază de combustibili fosili, de a crea locuri de muncă și de a conduce tranziția globală către industrii curate. Prin această nouă strategie, UE va sprijini activitățile care oferă soluții practice durabile utilizând resursele noastre biologice în sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura, prelucrarea biomasei, producția biotehnologică și biotehnologiile. Acesta va valorifica potențialul vast al acestor resurse, excelența științifică și baza industrială și va încuraja inovațiile care aduc beneficii climei, naturii și societății.

Cu o valoare de până la 2,7 trilioane de euro în 2023 și cu 17,1 milioane de angajați (aproximativ 8 % din locurile de muncă din UE), bioeconomia UE contribuie deja în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în Europa. Fiecare loc de muncă din bioeconomie creează trei locuri de muncă indirecte în UE. Exemple de produse sunt bioprodusele chimice fabricate din alge care sunt utilizate pentru a produce produse farmaceutice, produse de îngrijire personală și aplicații industriale. Materialele plastice biologice sunt utilizate din ce în ce mai mult în ambalaje și în piesele auto. De asemenea, bioprodusele pentru construcții, fibrele textile și îngrășămintele sunt din ce în ce mai solicitate. Cu toate acestea, are încă un potențial imens neexploatat.

Strategia UE în domeniul bioeconomiei urmărește să deblocheze acest potențial prin intensificarea inovării și a investițiilor, prin dezvoltarea unor piețe-pilot pentru biomateriale și tehnologii, prin asigurarea unei aprovizionări durabile cu biomasă și prin valorificarea oportunităților globale.

Transformarea bioinovațiilor în realitate pe teren

Pentru a conduce revoluția biotehnologică, inovarea și investițiile trebuie intensificate, astfel încât cercetarea să nu rămână în laboratoare. Extinderea bioinovațiilor necesită o combinație de investiții publice și private, precum și un mediu de reglementare raționalizat.

Comisia va depune eforturi pentru a crea un cadru de reglementare coerent și simplificat care să recompenseze modelele de afaceri circulare și durabile, protejând în același timp standardele de siguranță ale UE. Aprobările mai rapide, mai clare și mai simple pentru soluții inovatoare vor sprijini întreprinderile să se dezvolte și să se dezvolte în Europa, în special pentru IMM-uri.

Comisia se va asigura, de asemenea, că finanțarea UE existentă și viitoare este direcționată către biotehnologii. Pentru a stimula investițiile private, Comisia propune convocarea unui grup de implementare a investițiilor în bioeconomie pentru a crea o rezervă de proiecte eligibile pentru finanțare, pentru a partaja riscurile într-un mod mai eficace și pentru a atrage capital privat.

Dezvoltarea piețelor-pilot pentru biomateriale și tehnologii

Pentru a debloca investițiile și a permite extinderea, Comisia a identificat piețe inovatoare pentru biomateriale și tehnologii. Printre acestea se numără biosectoarele, cum ar fi materialele plastice, fibrele, textilele, substanțele chimice, îngrășămintele, produsele de protecție a plantelor, materialele de construcții, biorafinăriile, fermentarea avansată și stocarea permanentă a carbonului biogen, care au un potențial ridicat atât pentru creșterea economică, cât și pentru beneficiile pentru mediu. Comisia va stimula cererea de bioconținut în produse, de exemplu prin stabilirea de obiective în legislația relevantă.

Strategia propune instituirea unei Alianțe pentru bioeconomia europeană, care va reuni întreprinderile din UE pentru a achiziționa în mod colectiv biosoluții în valoare de 10 miliarde de euro până în 2030.

Asigurarea unei utilizări durabile a biomasei

Stimulând competitivitatea de astăzi, trebuie să construim reziliența de mâine. Europa este în mare măsură autosuficientă în ceea ce privește biomasa, dar trebuie să ne asigurăm că rămâne astfel.

Prin urmare, Strategia UE în domeniul bioeconomiei subliniază necesitatea aprovizionării responsabile cu biomasă, asigurându-se că pădurile, solurile, apa și ecosistemele sunt gestionate în limitele lor ecologice. Promovarea circularității și creșterea valorii biomasei secundare – cum ar fi reziduurile agricole, subprodusele și deșeurile organice – sunt esențiale. Comisia va institui inițiative de recompensare a fermierilor și silvicultorilor care protejează solurile, îmbunătățesc absorbanții de carbon și sprijină utilizarea durabilă a biomasei.

Valorificarea oportunităților globale

Cu o bază solidă de cercetare și industrii inovatoare, Europa este bine poziționată pentru a deveni un lider mondial în domeniul biotehnologiilor, materialelor, produselor și expertizei durabile.

Prin această strategie, UE va sprijini industria europeană în ceea ce privește accesul la piețele mondiale prin asigurarea unor parteneriate care reduc vulnerabilitatea și prin asigurarea faptului că Europa nu depinde de o singură regiune sau de o singură resursă. În actualul climat geopolitic fragil, securitatea resurselor sporește competitivitatea și reziliența UE.