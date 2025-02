Comisia Europeană prezintă o foaie de parcurs pentru un sector agricol și agroalimentar atractiv, competitiv, rezilient și orientat spre viitor

Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina și Rusia, care a precizat că Europa va fi exclusă de la masa negocierilor, s-a întâlnit separat marți cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și cu António Costa, președintele Consiliului European, însă locul Europei la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei rămâne învăluit într-o incertitudine profundă după o serie de întâlniri diplomatice.

Rezultatul întâlnirilor sugerează că niciunul dintre președinți nu a obținut asigurări suplimentare că un loc va fi rezervat Europei. Întâlnirile de la Bruxelles are loc în aceeași zi în care Rusia și SUA au început discuțiile în Arabia Saudită, cu secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de externe Serghei Lavrov hotărând că SUA și Rusia vor institui un mecanism de dialog pentru pace în Ucraina, normalizarea relațiilor și oportunități economice post-conflict. O reacție imediată a venit de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aflat la Ankara, acesta a respins orice ultimatum al Rusiei după discuții ce au avut loc “pe la spatele Ucrainei“.

”Din punct de vedere financiar și militar, Europa a adus mai mult la masa negocierilor decât oricine altcineva. Și ne vom intensifica eforturile. Noi vrem să facem echipă cu Statele Unite pentru a aduce o pace dreaptă şi durabilă Ucrainei”, a transmis preşedinta Comisiei, după întrevedere.

