Comisia Europeană prezintă o nouă Busolă Culturală: Cultura se află în centrul identității noastre europene

Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pentru un peisaj cultural european dinamic și integrat odată cu lansarea Busolei culturale pentru Europa.

Acest cadru orientat spre viitor este conceput pentru a contura politica culturală a UE, pentru a se asigura că cultura joacă un rol central în promovarea identității europene, celebrarea diversității și promovarea excelenței.

În perioade de incertitudine și schimbare, cultura consolidează democrația, coeziunea socială, competitivitatea și reziliența noastră. Acest lucru este în concordanță cu ultimul Eurobarometru privind cultura, care arată că 87 % dintre respondenți consideră că cultura și patrimoniul cultural ar trebui să ocupe un loc foarte important în Uniune, astfel încât cetățenii să se simtă mai europeni.

„Cultura se află în centrul identității noastre europene – a ceea ce înseamnă să fii european. Astăzi, readucem cultura în centrul viziunii politice a Europei, acolo unde îi este locul. Industriile culturale și creative europene sunt dinamice și vitale. Ele aduc viață și locuri de muncă atât în orașele noastre, cât și în regiunile rurale. Fie că sunteți dansator din Lisabona, cineast din Paris, cântăreț din București sau designer din Stockholm, trebuie să vă recunoaștem valoarea și să o promovăm, atât în țara dumneavoastră, cât și în străinătate. Cultura nu este o poveste secundară, ci povestea Europei. Merită atenția noastră, merită angajamentul nostru politic și merită politici puternice. Această busolă este foaia noastră de parcurs pentru a plasa cultura în centrul vieții noastre politice, sociale și economice”, transmite Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Europa pentru cultură, cultura pentru Europa

Ca răspuns, Busola culturală își propune să valorifice beneficiile culturii, în special prin promovarea patrimoniului cultural al Europei, precum și prin abordarea principalelor obstacole care împiedică dezvoltarea industriilor culturale și creative.

Printre acestea se numără restricțiile privind exprimarea artistică, mijloacele de trai precare ale artiștilor, inegalitatea de șanse în ceea ce privește participarea la viața culturală și impactul transformator al inteligenței artificiale (IA) asupra acestor sectoare.

Busola culturală va ghida politicile UE în patru direcții cheie, pentru o UE care:

susține și consolidează valorile europene și drepturile culturale;

oferă putere artiștilor și profesioniștilor din domeniul cultural și sprijină oamenii;

se bazează pe cultură și patrimoniul cultural pentru a deveni mai competitivă, mai rezilientă și mai coezivă;

promovează relațiile și parteneriatele culturale internaționale.

Ambițiile și asumarea politică a Compasului vor fi susținute de o propunere a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pentru un proiect de declarație comună între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Un nou raport privind starea culturii în UE va urmări progresele înregistrate în ecosistemul cultural și creativ, cu un accent special pe libertatea artistică.

Comisia Europeană anunță că vor fi lansate mai multe inițiative noi.

Acestea vor include o nouă Cartă a artiștilor din UE pentru condiții de muncă echitabile pentru artiști și lucrătorii din domeniul cultural, un Premiu european pentru artele spectacolului și un dialog între părțile interesate din domeniul cultural.

Există, de asemenea, planuri pentru crearea unui centru de date culturale al UE și a unei rețele de ambasadori culturali ai tineretului, cu scopul de a îmbunătăți accesul tinerilor la cultură printr-un cadru voluntar pentru permise naționale de acces la cultură și patrimoniu cultural.

Se preconizează, de asemenea, o strategie privind IA pentru sectoarele cultural și creativ și o actualizare a strategiei UE privind relațiile culturale internaționale.