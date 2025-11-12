COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană prezintă o nouă Busolă Culturală: Cultura se află în centrul identității noastre europene
Comisia Europeană și-a prezentat viziunea pentru un peisaj cultural european dinamic și integrat odată cu lansarea Busolei culturale pentru Europa.
Acest cadru orientat spre viitor este conceput pentru a contura politica culturală a UE, pentru a se asigura că cultura joacă un rol central în promovarea identității europene, celebrarea diversității și promovarea excelenței.
În perioade de incertitudine și schimbare, cultura consolidează democrația, coeziunea socială, competitivitatea și reziliența noastră. Acest lucru este în concordanță cu ultimul Eurobarometru privind cultura, care arată că 87 % dintre respondenți consideră că cultura și patrimoniul cultural ar trebui să ocupe un loc foarte important în Uniune, astfel încât cetățenii să se simtă mai europeni.
„Cultura se află în centrul identității noastre europene – a ceea ce înseamnă să fii european. Astăzi, readucem cultura în centrul viziunii politice a Europei, acolo unde îi este locul. Industriile culturale și creative europene sunt dinamice și vitale. Ele aduc viață și locuri de muncă atât în orașele noastre, cât și în regiunile rurale. Fie că sunteți dansator din Lisabona, cineast din Paris, cântăreț din București sau designer din Stockholm, trebuie să vă recunoaștem valoarea și să o promovăm, atât în țara dumneavoastră, cât și în străinătate. Cultura nu este o poveste secundară, ci povestea Europei. Merită atenția noastră, merită angajamentul nostru politic și merită politici puternice. Această busolă este foaia noastră de parcurs pentru a plasa cultura în centrul vieții noastre politice, sociale și economice”, transmite Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Europa pentru cultură, cultura pentru Europa
Ca răspuns, Busola culturală își propune să valorifice beneficiile culturii, în special prin promovarea patrimoniului cultural al Europei, precum și prin abordarea principalelor obstacole care împiedică dezvoltarea industriilor culturale și creative.
Printre acestea se numără restricțiile privind exprimarea artistică, mijloacele de trai precare ale artiștilor, inegalitatea de șanse în ceea ce privește participarea la viața culturală și impactul transformator al inteligenței artificiale (IA) asupra acestor sectoare.
Busola culturală va ghida politicile UE în patru direcții cheie, pentru o UE care:
- susține și consolidează valorile europene și drepturile culturale;
- oferă putere artiștilor și profesioniștilor din domeniul cultural și sprijină oamenii;
- se bazează pe cultură și patrimoniul cultural pentru a deveni mai competitivă, mai rezilientă și mai coezivă;
- promovează relațiile și parteneriatele culturale internaționale.
Ambițiile și asumarea politică a Compasului vor fi susținute de o propunere a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu pentru un proiect de declarație comună între Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Un nou raport privind starea culturii în UE va urmări progresele înregistrate în ecosistemul cultural și creativ, cu un accent special pe libertatea artistică.
Comisia Europeană anunță că vor fi lansate mai multe inițiative noi.
Acestea vor include o nouă Cartă a artiștilor din UE pentru condiții de muncă echitabile pentru artiști și lucrătorii din domeniul cultural, un Premiu european pentru artele spectacolului și un dialog între părțile interesate din domeniul cultural.
Există, de asemenea, planuri pentru crearea unui centru de date culturale al UE și a unei rețele de ambasadori culturali ai tineretului, cu scopul de a îmbunătăți accesul tinerilor la cultură printr-un cadru voluntar pentru permise naționale de acces la cultură și patrimoniu cultural.
Se preconizează, de asemenea, o strategie privind IA pentru sectoarele cultural și creativ și o actualizare a strategiei UE privind relațiile culturale internaționale.
Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Scutul european pentru democrație, un set amplu de măsuri pentru consolidarea și protejarea valorilor democratice ale Uniunii Europene în fața amenințărilor tot mai complexe la adresa spațiului public și a proceselor electorale.
Potrivit Executivului european, inițiativa vizează protejarea integrității spațiului informațional, consolidarea instituțiilor și a mass-media independente și stimularea implicării civice, printr-o abordare coordonată la nivelul întregii societăți.
„Democrația este fundamentul libertății, prosperității și securității noastre. Scutul european pentru democrație va consolida elementele esențiale care le permit cetățenilor să trăiască valorile noastre democratice comune în fiecare zi — libertatea de exprimare, mass-media independentă, instituții reziliente și o societate civilă dinamică. Acesta este punctul forte al Europei și trebuie să ne sporim capacitatea colectivă de a-l proteja în orice moment”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Un element central al noului Scut este Centrul european pentru reziliență democratică, care va reuni expertiza statelor membre pentru a detecta și contracara manipularea informațiilor, ingerințele străine și campaniile de dezinformare. Centrul va lucra în strânsă legătură cu Sistemul de alertă rapidă al Serviciului European de Acțiune Externă și va include o platformă de dialog cu societatea civilă, mediul academic și evaluatorii privind acuratețea informațiilor.
Printre măsurile anunțate se numără:
- crearea unei rețele europene independente de evaluatori privind acuratețea informațiilor;
- orientări privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în procesele electorale;
- noi reguli pentru protecția jurnaliștilor și combaterea acțiunilor abuzive în justiție;
- lansarea unui program european pentru reziliența mass-media și educație civică.
Comisia va elabora, de asemenea, un Ghid european privind democrația, menit să sporească gradul de conștientizare a drepturilor cetățenilor UE și a mecanismelor de participare democratică.
De la Chișinău, comisarul european pentru extindere felicită R. Moldova pentru progresele înregistrate și o îndemnă să accelereze „viteza reformelor” pentru ca „procesul de aderare să aibă succes”
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar până la aderarea propriu-zisă mai sunt încă multe lucruri de făcut, a menționat marți, la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos.
Oficialul european a participat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, informează Deschide.md, conform Agerpres.
„Mă bucur să fiu la Chișinău pentru a patra oară în acest an, alte state-candidate sunt geloase. Dar vă spun că sunteți foarte speciali în determinarea dumneavoastră de a deveni stat membru al UE, ceva special atunci când văd energia voastră și știți că spuneam, că sunteți cei mai buni elevi din clasa mea”, a afirmat Marta Kos.
„Mi se spunea: Marta, ești prea emotivă! Dar acum, odată cu acest raport privind extinderea, deja se văd fapte. Evident, că eu pot fi emotivă, dar în acest Raport privind Extinderea sunt fapte care dovedesc că voi ați înregistrat cel mai mare progres într-un an. Felicitări, Republica Moldova!”, le-a transmis comisarul european cetățenilor moldoveni.
Potrivit ei, această reușită ar fi fost imposibilă fără „troica de femei”: președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vicepremierul pentru integrarea europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european, Marta Kos.
Comisarul european pentru extindere i-a îndemnat pe decidenții Republicii Moldova să accelereze „viteza reformelor”.
„Aveți ambiții foarte mari. Dar aceste ambiții sunt și realiste, dacă reforma actuală și viteza reformelor va fi accelerată. Am în vedere că anul 2026 trebuie să fie anul implementării. Și o spun tuturor statelor candidate- nu trebuie să faceți lucruri doar că vă spunem noi, trebuie să faceți pentru că e bine pentru țara voastră și e unica modalitate în care procesul de aderare ar putea avea succes”, a evidențiat Kos.
De altfel, implementarea reformelor a reprezentat o temă centrală dintre comisarul european pentru extindere și noul premier moldovean Alexandru Munteanu.
„Progresele pe care le-am făcut pe drumul nostru european ne motivează să continuăm munca la turații și mai mari. Casa noastră este Europa și aducem Europa acasă. Obiectivul este să finalizăm negocierile și să semnăm Tratatul de Aderare în 2028”, a declarat Munteanu, menționând că reforma justiției și lupta anticorupție rămân priorități imediate, arată un comunicat al Guvernului de la Chișinău.
La rândul său, Marta Kos a profitat de întâlnirea cu prim-ministrul moldovean pentru a reitera sprijinul pentru Republica Moldova pe drumul său către UE.
„Alegerile parlamentare recente au reafirmat încă o dată aspirația europeană neclintită a Republicii Moldova. Sunteți un model de reziliență în protejarea democrației și aveți parte de tot sprijinul nostru. Suntem o echipă și vom continua să lucrăm împreună pentru a avansa pe calea europeană”, a arătat comisarul european pentru extindere.
Oficialii s-au referit la implementarea Planului de creștere pentru Moldova, fiind menționat sistemul strict de monitorizare și control care se aplică în acest sens. De asemenea, au fost specificate beneficiile aderării recente a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și, începând cu 1 ianuarie 2026 – la zona „Roam Like at Home” a UE.
Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută pachetul anual de extindere, document prin care instituția își exprimă sprijinul pentru obiectivul „ambițios, dar realizabil” al Republicii Moldova de a încheia „provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028.
În context, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.
Citiți și: Extinderea UE: “Moldova își merită locul în familia europeană”, afirmă Maia Sandu, la Bruxelles, după ce țara a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces
“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română
Premierul Alexandru Munteanu este așteptat joi la București în cadrul primei sale vizite în străinătate după ce a fost învestit.
Comisia Europeană salută hotărârea CJUE care confirmă că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă: „O etapă importantă pentru europeni”
Comisia Europeană salută hotărârea pronunțată astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care confirmă în mare măsură că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă.
Prin hotărârea pronunțată astăzi, Curtea respinge cererea Danemarcei de anulare în totalitate a Directivei. Totodată, confirmă că aceasta a fost adoptată pe o bază juridică corectă.
CJUE a confirmat validitatea dispozițiilor din Directivă referitoare la negocierea colectivă pentru stabilirea salariilor. Comisia subliniază că aceste prevederi sunt esențiale pentru consolidarea protecției oferite de salariul minim și pentru a garanta că un număr cât mai mare de lucrători beneficiază de aceasta.
Salariile minime adecvate sunt esențiale pentru echitatea socială și pentru o economie productivă și favorabilă incluziunii. Acestea contribuie la protejarea puterii de cumpărare a lucrătorilor, la reducerea inegalităților salariale și a sărăciei în rândul persoanelor angajate, la susținerea cererii interne și la consolidarea stimulentelor pentru muncă. De asemenea, acestea contribuie la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, se arată într-un comunicat de presă.
„Fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată să-și câștige existența. Hotărârea de astăzi reprezintă o etapă importantă pentru europeni – este vorba despre demnitate, echitate și securitate financiară. Directiva va fi pusă în aplicare cu respectarea deplină a tradițiilor naționale, a autonomiei partenerilor sociali și a importanței negocierilor colective. Angajamentul nostru este ca munca să fie cu adevărat remunerată”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
De la adoptarea Directivei în 2022, salariile minime au crescut rapid în întreaga Europă, contribuind la majorarea veniturilor și la îmbunătățirea nivelului de trai pentru milioane de lucrători. În același timp, diferența dintre cele mai mari și cele mai mici salarii minime din UE s-a redus.
„Hotărârea Curții de astăzi consolidează modelul social european, care se bazează pe salarii echitabile și adecvate și pe negocieri colective puternice, aducând atât echitate socială, cât și beneficii economice. Aceasta este o veste bună pentru lucrători, în special pentru cei care câștigă salarii mici, și pentru angajatorii din întreaga Europă care plătesc salarii echitabile”, a subliniat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
Comisia ia act de decizia Curții de a anula doar anumite părți din două articole ale Directivei, care stabileau criteriile de care statele membre cu salarii minime legale trebuie să țină seama, precum și regula ce interzicea reducerea salariilor minime în cazul indexării automate. Comisia analizează în prezent impactul acestor modificări.
Hotărârea Curții nu modifică legislațiile naționale prin care statele membre au transpus Directiva. Comisia va continua să urmărească implementarea sa deplină și corectă în toate statele membre.
