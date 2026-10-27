Comisia Europeană prezintă un cadru pentru reziliența climatică, menit să consolideze capacitatea Europei de a anticipa, de a se pregăti și de a gestiona riscurile climatice

Comisia Europeană a prezentat astăzi un cadru al UE pentru reziliența climatică, menit să consolideze capacitatea Europei de a anticipa, de a se pregăti și de a gestiona riscurile climatice.

Noul cadru vine în contextul în care, în această vară, valurile de căldură și secetele prelungite au alimentat incendii de pădure periculoase și au dus la scăderea nivelului apei la un minim istoric în unele dintre cele mai mari râuri ale Europei.

De asemenea, în ultimii ani am asistat la inundații devastatoare. Aceste evenimente au evidențiat consecințele grave pe care schimbările climatice le pot avea asupra cetățenilor, întreprinderilor și infrastructurii.

75 % dintre europeni locuiesc în orașe și zone urbane. Aceștia resimt pe propria piele impactul schimbărilor climatice.

Consolidarea rezilienței climatice reprezintă, prin urmare, o investiție strategică în competitivitatea, securitatea, sănătatea și prosperitatea Europei. Argumentele economice în favoarea acțiunii sunt convingătoare, arată Comisia Europeană într-un comunicat.

Pierderile economice estimate cauzate de daunele climatice în perioada 2022-2025 s-au ridicat la aproximativ 200 de miliarde de euro, adică 50 de miliarde de euro pe an.

„Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală. Pentru a deveni cu adevărat rezilienți la schimbările climatice, trebuie să ne adaptăm și să învățăm pe parcurs. Astăzi, prezentăm o abordare europeană a riscurilor climatice – pentru a anticipa, a ne pregăti și a gestiona aceste riscuri. Ne asigurăm că reziliența climatică va fi inclusă în politicile de pe întreg continentul, sprijinind investițiile, inovarea și creșterea pe termen lung”, subliniază președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comunicarea-cadru propune o schimbare sistemică: integrarea rezilienței climatice în toate domeniile majore de politică, atât la nivel național, cât și internațional.

Aceasta oferă sprijin autorităților locale și regionale pentru a se adapta prin proiecte-pilot și servicii de consultanță.

Comunicarea subliniază, de asemenea, rolul crucial al întreprinderilor în dezvoltarea industriei europene de reziliență. Se estimează că adaptarea infrastructurii și a economiei Europei la condițiile climatice viitoare va necesita investiții de aproximativ 70 de miliarde de euro pe an. Cu toate acestea, randamentul estimat al investițiilor în adaptarea la schimbările climatice poate depăși de peste 10 ori valoarea acestora, sub forma pierderilor și daunelor evitate.

Se preconizează că piața mondială a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice își va quadrupla dimensiunea, ajungând la 3,5 trilioane de euro până în 2050, ceea ce reprezintă o oportunitate semnificativă pentru întreprinderile europene de a inova, de a prospera și de a deveni lideri tehnologici în domeniul soluțiilor de reziliență climatică.

Legea propusă privind reziliența climatică oferă o traiectorie de referință comună pentru încălzirea globală, consideră Comisia Europeană, invocând dovezi științifice care arată că lumea se îndreaptă către o încălzire cu 1,5 °C peste nivelurile preindustriale până în 2030, cu 2 °C până în 2050 și cu 3 °C până în 2100.

Această traiectorie oferă o ipoteză de referință comună pe baza căreia statele membre pot evalua riscurile climatice viitoare atunci când iau decizii.

Legea privind reziliența climatică va spori eficiența și va reduce sarcina administrativă a statelor membre. Obligațiile și instrumentele naționale de planificare sunt simplificate prin introducerea unui singur plan strategic național.

Evaluările îmbunătățite și mai regulate ale riscurilor climatice vor asigura, de asemenea, coerența și comparabilitatea între evaluările la nivelul UE și cele naționale.

Cadrul oferă autorităților publice, întreprinderilor și comunităților instrumente practice care să le ajute să facă față riscurilor climatice. Platforma europeană online pentru reziliența climatică va include următoarele instrumente noi: European Climate Viewer, dezvoltat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), care va oferi o hartă interactivă a pericolelor climatice prognozate pe întreg continentul.

Datorită inițiativei „Destination Earth” a Comisiei, acesta va evolua pentru a integra capacități de supercalcul.

„Navigatorul instrumentelor de reziliență climatică”, dezvoltat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), ajută utilizatorii să găsească instrumente relevante de reziliență climatică în funcție de locația lor, de sectorul de activitate și de riscurile specifice cu care se confruntă.

„Exploratorul de soluții” prezintă soluții practice de adaptare dezvoltate și testate prin intermediul Misiunii UE privind adaptarea la schimbările climatice.