Comisia Europeană prezintă un nou cadru pentru a combate coordonat traficul de persoane: Infractorii exploatează persoanele vulnerabile pentru a obține profituri în mod crud

Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie de combatere a traficului de persoane.

În 2023 și 2024, în UE au fost înregistrate peste 20 000 de victime, ceea ce reprezintă o creștere de 16,1 %, deși multe cazuri rămân nedescoperite.

Reprezentanța Comisiei Europene argumentează într-un comunicat că „traficul de persoane ia multe forme, printre care exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, implicarea forțată în activități infracționale, cerșetoria și căsătoriile forțate.”

Conform sursei citate, noua strategie vizează combaterea acestei dinamici, concentrându-se pe șase priorități: utilizarea mai eficientă a tehnologiei pentru prevenirea și detectarea traficului de persoane, colaborarea mai strânsă cu întreprinderile și inspectorii de muncă, intensificarea măsurilor împotriva crimei organizate, abordarea riscurilor legate de migrație, îmbunătățirea pregătirii în situații de criză și consolidarea sprijinului și protecției acordate persoanelor expuse riscului și victimelor.

Traficanții continuă să vizeze persoanele aflate în situații vulnerabile, arată executivul european.

Femeile și fetele au reprezentat 63 % din victimele înregistrate, în principal în scopul exploatării sexuale; copiii au reprezentat 15 %; iar bărbații au constituit majoritatea victimelor traficate în scopul exploatării prin muncă (74 %).

„Traficul de persoane continuă să reprezinte o provocare serioasă în Uniunea Europeană. Infractorii exploatează persoanele vulnerabile pentru a obține profituri în mod crud. Aceștia au reușit să utilizeze tehnologia și platformele online pentru a facilita exploatarea. Acest nou cadru va preveni abuzurile, va reduce riscurile din mediul digital și va sprijini luarea de măsuri eficiente împotriva traficanților”, a subliniat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Pentru a combate mai eficient creșterea traficului de persoane, UE își adapteze răspunsul.

În perspectiva Zilei UE împotriva traficului de persoane, care va avea loc pe 18 octombrie, noua strategie stabilește șase piloni strategici pentru o abordare coordonată și adaptată provocărilor viitorului:

Valorificarea tehnologiei moderne pentru a îmbunătăți prevenirea, detectarea și investigarea.

Strategia se bazează pe instrumentele existente, cum ar fi Actul legislativ privind serviciile digitale și Forumul UE pentru internet, precum și pe inițiativele viitoare, inclusiv Planul de acțiune al UE împotriva fraudei digitale. Prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), UE va sprijini abordările inovatoare ale investigațiilor digitale, inclusiv hackathon-urile.

Consolidarea implicării sectorului privat în vederea reducerii riscurilor de exploatare și a îmbunătățirii detectării timpurii.

Comisia va înființa o coaliție europeană de întreprinderi împotriva traficului de persoane. De asemenea, va sprijini statele membre în consolidarea cooperării dintre inspectorii de muncă prin intermediul Autorității Europene a Muncii.

Perturbarea traficului transnațional legat de criminalitatea organizată.

Strategia va promova cooperarea transfrontalieră, activitățile polițienești bazate pe informații, investigațiile financiare și recuperarea eficace a activelor. Noul regim de sancțiuni care vizează criminalitatea organizată, inclusiv introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, va permite UE să înghețe activele infractorilor, să restricționeze deplasările acestora, să le taie profiturile și să le perturbe modelele de afaceri. Viitoarea propunere de modernizare a normelor de combatere a criminalității organizate va viza întreaga criminalitate organizată, inclusiv rețelele infracționale implicate în traficul de persoane. Comisia invită statele membre să extindă cooperarea operațională transfrontalieră prin intermediul echipelor comune de anchetă, cu sprijinul Europol și Eurojust.

Prevenirea exploatării legate de migrație.

Conform celor mai recente date, 36 % dintre victimele înregistrate erau cetățeni ai UE, în timp ce 64 % erau resortisanți ai țărilor terțe. Pactul privind migrația și azilul introduce noi instrumente pentru a aborda riscurile de trafic, inclusiv prin screening, noua procedură la frontieră și garanții în ceea ce privește condițiile de primire. Consolidarea capacităților de gestionare a frontierelor pentru o mai bună detectare și prevenire a traficului într-un stadiu incipient poate juca, de asemenea, un rol esențial. În acest sens, un mandat consolidat pentru Frontex va permite agenției să sprijine mai bine statele membre în descoperirea rețelelor infracționale și în identificarea victimelor. De asemenea, Comisia continuă să sprijine discuțiile dintre colegiuitori cu privire la propunerea de directivă privind combaterea introducerii ilegale de migranți și la Regulamentul Europol, acesta din urmă vizând consolidarea rolului Europol în combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de migranți.

Îmbunătățirea prevenirii, a pregătirii și a răspunsului rapid în situații de criză.

Răspunsul rapid al UE la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat importanța unor mecanisme de protecție eficace pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Pe baza planului de combatere a traficului cu Ucraina, Comisia va elabora orientări operaționale pentru diferiții actori implicați în identificarea și abordarea riscurilor de trafic în timpul crizelor, cu sprijinul agențiilor UE, al statelor membre și al societății civile.

Îmbunătățirea protecției persoanelor vulnerabile la traficul de persoane.

Drepturile, sprijinul și protecția victimelor trebuie să rămână o parte integrantă a măsurilor de asigurare a respectării legii și a răspunsurilor judiciare.

Cooperarea internațională este un element-cheie în combaterea traficului de persoane. Comisia va consolida cooperarea cu țările partenere și cu organizațiile internaționale, inclusiv cu sprijinul agențiilor UE în prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Strategia va fi discutată de Parlamentul European și de Consiliu. Coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane va continua să colaboreze cu coordonatorii naționali, cu Platforma societății civile a UE și cu agențiile UE pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în strategie.

O punere în aplicare reușită va necesita implicarea activă a unei game largi de actori, atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional, inclusiv a agențiilor UE, a organizațiilor internaționale și a țărilor partenere.