Comisia Europeană propune achiziția comună de gaze pentru statele UE și un mecanism de corecție a prețurilor excesive: Asigurăm “solidaritate” în aprovizionare și prețuri accesibile

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi, 18 octombrie, că Uniunea Europeană va acorda Ucrainei o asistență macrofinanciară în valoare de 2 miliarde de euro din întregul pachet de 5 miliarde de euro pregătit pentru acest an.

„Până la sfârșitul anului vor urma și alte sume. Vom fi alături de Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. Vom discuta despre cum să asigurăm un sprijin continuu cu partenerii globali la conferința #RebuildUkraine”, a scris președinta Executivului European într-un mesaj pe contul de Twitter.

Today we are disbursing €2 billion in macro-financial assistance to Ukraine.

More will follow by the end of the year.

We’ll stand by 🇺🇦 for as long as it takes.

We will discuss how to ensure continued support with global partners at the #RebuildUkraine conference. pic.twitter.com/NoOkIFhIO5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 18, 2022