Comisia Europeană propune al 10-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: Avem în vigoare cele mai dure sancțiuni adoptate vreodată de UE. Împreună, strângem șuruburile asupra Rusiei

Comisia Europeană a propus miercuri cel de-al 10-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei cu scopul de a intensifica presiunea asupra Rusiei și a președintelui rus Vladimir Putin, măsurile restrictive conținând interdicții de export de peste 11 miliarde de euro, restricționarea exportului de bunuri pentru tehnologii avansate, includerea pe lista indezirabililor a propagandiștilor lui Putin și prevenirea eludării acestor sancțiuni de către oligarhii ruși care încearcă să-și ascundă sau vândă activele.

Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă ce a urmat discursului său din plenul Parlamentului European, unde a marcat un an de la declanșarea invaziei militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

“De aproape un an de zile, războiul de agresiune al Rusiei a semănat moarte și distrugere. Putin nu numai că duce un război brutal pe câmpul de luptă, dar atacă cu cruzime și civilii. Făptașul trebuie să plătească pentru asta. Astăzi, intensificăm presiunea cu un al 10-lea pachet de sancțiuni”, a spus președinta executivului european.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.

We are making Russia pay.

Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

https://t.co/ufC6zOqKyJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023