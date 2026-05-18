Comisia Europeană propune alocarea a 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE pentru a ajuta România să se redreseze după inundațiile din primăvara lui 2025 

Comisia Europeană a propus mobilizarea unei sume de 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta Spania, România și Cipru să se redreseze în urma dezastrelor climatice devastatoare din 2025.

Acest sprijin financiar subliniază angajamentul UE de a fi alături de statele sale membre în momente de criză, asigurându-se că comunitățile afectate primesc asistența necesară pentru reconstrucție și restabilirea serviciilor esențiale.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, pentru stabilirea sumelor, Comisia Europeană a luat în considerare amploarea pagubelor cauzate de fiecare dezastru, astfel cum au fost raportate de fiecare țară, în conformitate cu normele FSUE, precum și disponibilitatea financiară a acestuia.

Spania: reconstrucția după incendiile devastatoare

În 2025, Spania a fost afectată de o serie de fenomene meteorologice extreme, printre care o secetă prelungită, valuri de căldură intense și trei focare majore de incendii. Cel mai distrugător val de incendii a început pe 8 august, determinând evacuări în masă și provocând, în mod tragic, moartea a opt persoane.

Comisia propune o sumă totală de 120,4 milioane de euro, inclusiv o plată în avans de peste 30 de milioane de euro deja acordată, pentru a sprijini eforturile de redresare, inclusiv refacerea infrastructurii critice, cum ar fi rețelele de apă, de canalizare, de telecomunicații, de educație, de transport și patrimoniul cultural. De asemenea, vor fi alocate fonduri pentru cazare temporară și servicii de salvare de urgență.

România: repararea infrastructurii afectate de inundații

În mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații severe în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est, după câteva zile de precipitații abundente.

Mina de sare de la Praid a suferit daune semnificative atunci când apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte din albia râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând întreruperi de curent pe scară largă.

Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la refacerea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esențiale sunt restabilite cât mai repede posibil.

Cipru: redresarea în urma unor incendii de pădure fără precedent

În iulie 2025, Cipru a fost afectat de două incendii de pădure catastrofale, care au avut loc în principal în regiunile Limassol și Paphos. Mii de locuitori au fost strămutați, două persoane și-au pierdut viața și aproape 900 de proprietăți private au fost distruse. Școlile și unitățile medicale au fost nevoite să-și reducă serviciile din cauza incendiilor.

Comisia propune o sumă totală de 9,2 milioane de euro, care include o plată în avans de 2,3 milioane de euro deja plătită Ciprului, pentru a sprijini refacerea infrastructurii de energie, apă, canalizare, telecomunicații și transport.

Spania și Cipru au primit deja plăți în avans pentru a-și susține eforturile inițiale de redresare. Sumele totale propuse astăzi vor trebui aprobate de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a fi acordate. Odată aprobate, fondurile vor fi acordate sub forma unei singure plăți către fiecare stat membru.