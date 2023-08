Comisia Europeană propune alocarea a 33,9 de milioane de euro pentru România în urma daunelor cauzate de seceta severă din vara lui 2022

Comisia Europeană a anunţat marţi demisia olandezului Frans Timmermans din funcţia de vicepreşedinte executiv și din poziția de membru al Colegiului comisarilor europeni, politicianul olandez fiind confirmat pe prima poziţie din lista unei coaliţii a social-democraţilor şi ecologiştilor din Olanda, pentru alegerile din 22 noiembrie, și aspirând să devină viitorul prim-ministru al țării după aproape 13 ani de când Mark Rutte conduce executivul de la Haga.

“Astăzi, ca urmare a deciziei de a candida în viitoarea campanie pentru alegerile generale din Țările de Jos, vicepreședintele executiv Frans Timmermans și-a prezentat demisia din funcția de membru al Comisiei Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat recunoștința față de vicepreședintele executiv Timmermans pentru activitatea sa de mulți ani în slujba Comisiei și a cetățenilor europeni și a acceptat această demisie cu efect imediat”, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat.

Suplimentar, von der Leyen a decis să îi încredințeze vicepreședintelui Maroš Šefčovič rolul de vicepreședinte executiv pentru “European Green Deal” și să îi atribuie temporar acestuia responsabilitatea portofoliului pentru politica de acțiune pentru climă până la numirea unui nou membru al Comisiei de naționalitate olandeză. De asemenea, șefa Comisiei Europene a solicitat a trimis o scrisoare oficială prim-ministrului Țărilor de Jos în care a solicitat un nou candidat la funcția de comisar de naționalitate olandeză.

“Îi mulțumesc lui Frans Timmermans pentru activitatea sa pasionată și neobosită în vederea transformării Dealului verde european în realitate. El a fost un membru-cheie al Colegiului meu de comisari. Datorită contribuției sale excelente și a angajamentului său personal puternic, am făcut pași mari în direcția îndeplinirii obiectivelor UE de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic și de a crește nivelul de ambiție în materie de climă la nivel mondial. Contribuția lui Frans Timmermans la activitatea Comisiei și la proiectul european merge dincolo de “European Green Deal”, a declarat ea.

