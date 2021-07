Comisia Europeană propune ca toate autoturismele noi înmatriculate începând cu 2035 să aibă emisii zero

Autoturismele noi care vor fi înmatriculate începând cu 2035 ar putea avea emisii zero, potrivit unei propuneri a Comisiei Europene, inclusă în pachetul de măsuri pentru reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, publicat astăzi, 14 iulie.

Pentru a se aborda problema creșterii emisiilor în transportul rutier, Comisia Europeană consideră necesară recurgerea la o combinație de măsuri complementare comercializării certificatelor de emisii, precum o dezvoltare mai rapidă a modurilor de transport cu emisii reduse, dar și a infrastructurii și a combustibililor care să le susțină.

Astfel, propunerea de revizuire a Regulamentului privind stabilirea unor standarde mai stricte privind emisiile de CO 2 provenite de la automobile și camionete ar accelera tranziția către o mobilitate cu emisii zero prin impunerea obligației ca nivelul mediu al emisiilor automobilelor noi să scadă cu 55 % în 2030 și cu 100 % în 2035, comparativ cu nivelurile din 2021. Prin urmare, toate autoturismele noi care vor fi înmatriculate începând cu 2035 vor avea emisii zero.

De asemenea, pentru a garanta faptul că, oriunde în Europa, conducătorii auto își vor putea încărca sau alimenta vehiculele de la o rețea fiabilă, propunerea pentru un regulament privind infrastructura pentru combustibili alternativi impune statelor membre obligația să extindă capacitatea de încărcare, aliniind-o la volumul vânzărilor de automobile cu emisii zero, și să instaleze stații de încărcare și alimentare la intervale regulate pe autostrăzile principale: la fiecare 60 km pentru încărcarea cu energie electrică și la fiecare 150 km pentru realimentarea cu hidrogen.

Pe lângă modificările privind accelerarea reducerii emisiilor din transportul rutier, Comisia Europeană mai propune: aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în noi sectoare și consolidarea actualului sistem de comercializare a certificatelor de emisii al UE; utilizarea sporită a energiei regenerabile; o mai mare eficiență energetică; o dezvoltare mai rapidă a modurilor de transport cu emisii reduse, precum și a infrastructurii și a combustibililor care să le susțină; o aliniere a politicilor fiscale la obiectivele europene ale Pactului Verde; măsuri de prevenire a relocării emisiilor de dioxid de carbon; și instrumente de conservare și dezvoltare a absorbanților naturali pentru carbon.

Realizarea acestor reduceri de emisii în următorul deceniu este crucială pentru ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050 și pentru a face din Pactul Verde European o realitate. Prin propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele legislative necesare pentru a îndeplini obiectivele convenite în cadrul Legii europene privind clima și pentru a transforma în mod fundamental economia și societatea noastră pentru un viitor echitabil, verde și prosper.

Totuși, punerea în aplicare a acestor măsuri necesită acordul statelor membre și al Parlamentului European, cei doi co-legiutori putând aduce modificări consistente la propunerile Comisiei Europene.