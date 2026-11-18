Comisia Europeană a propus miercuri agenda „Materiale avansate pentru Europa”, prin care urmărește ca UE să devină lider mondial în dezvoltarea, producerea și utilizarea unor materiale avansate mai sigure și mai durabile până în 2035. Inițiativa prevede creșterea cu cel puțin 20% a investițiilor în cercetare și inovare în acest domeniu și accelerarea transferului rezultatelor din laboratoare către industrie.

Potrivit Executivului european, propunerea stabilește obiective comune și un mecanism de cooperare între statele membre, pentru a facilita producția la scară largă și utilizarea acestor materiale în sectoare strategice precum energia, mobilitatea, electronica, construcțiile, sănătatea, industria aerospațială și apărarea.

Materialele avansate sunt proiectate la nivel atomic pentru a oferi proprietăți îmbunătățite, permițând realizarea unor produse mai ușoare, mai rezistente și mai eficiente. Ele sunt deja utilizate pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, îmbunătățirea turbinelor eoliene și a bateriilor vehiculelor electrice, realizarea implanturilor medicale imprimate 3D și dezvoltarea cipurilor pentru calcul cuantic și inteligență artificială.

„Materialele avansate se vor afla în centrul următoarei ere industriale a Europei. Acestea sunt esențiale pentru tranziția noastră curată, pentru securitatea noastră economică și pentru competitivitatea noastră la nivel mondial”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ea a subliniat că inițiativa urmărește transformarea excelenței științifice într-o poziție de lider industrial, astfel încât materialele inovatoare dezvoltate în Europa să fie și produse la scară largă și utilizate în Europa.

Pentru 2035, Comisia propune trei obiective de referință: investiții în cercetarea și inovarea în domeniul materialelor avansate mai mari cu cel puțin 20%, creșterea cu cel puțin 20% a numărului de întreprinderi nou-înființate și în curs de extindere cu sediul în UE și avansarea a cel puțin 20% dintre proiecte către niveluri mai ridicate de implementare a materialelor avansate mai sigure și mai durabile.

Sectorul cuprinde deja peste 15.000 de întreprinderi și susține aproximativ 1,5 milioane de locuri de muncă în UE. Pentru valorificarea potențialului său, Comisia identifică nevoia unor legături mai strânse între cercetare și industrie, a unui acces mai rapid la infrastructurile de testare și producție-pilot, a unor reguli mai clare și a unor lanțuri de aprovizionare mai reziliente.

Statele membre sunt invitate să colaboreze în jurul a cinci priorități până în 2030. Acestea vizează orientarea investițiilor în cercetare și inovare către sectoarele strategice, utilizarea digitalizării și a inteligenței artificiale pentru accelerarea descoperirii și testării materialelor, precum și scurtarea timpului necesar introducerii lor pe piață.

Celelalte două priorități privesc sprijinirea producției la scară largă și a utilizării materialelor prin proiecte strategice, achiziții publice și măsuri de stimulare a cererii, respectiv reducerea deficitului de competențe prin formare, recalificare și perfecționare.

O coordonare mai strânsă ar urma să permită alinierea investițiilor naționale și consolidarea autonomiei strategice a Europei. Inițiativa urmărește și crearea condițiilor pentru atragerea cercetătorilor și a profesioniștilor cu înaltă calificare, în concordanță cu inițiativa „Alegeți Europa”.

Propunerea trebuie adoptată de Consiliul UE. Progresele vor fi urmărite prin indicatori de performanță monitorizați de Consiliul pentru tehnologie în domeniul materialelor avansate, un grup la nivel înalt care reunește reprezentanți ai statelor membre, industriei și mediului academic. Un prim bilanț este prevăzut până la sfârșitul anului 2028, iar un raport complet de implementare, până la sfârșitul anului 2030.

Materialele avansate se numără printre cele zece domenii tehnologice critice identificate pentru securitatea economică a UE. Noua agendă se bazează pe comunicarea Comisiei din 2024 privind poziția de lider industrial în acest domeniu și completează inițiativele europene privind competitivitatea, inovarea și tehnologiile curate.

UE a sprijinit domeniul materialelor avansate cu 2,3 miliarde de euro prin programul Orizont Europa 2021–2027. Printre inițiativele existente se numără parteneriatul pentru materiale avansate inovatoare pentru Europa și Academia europeană pentru materiale avansate.