Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească
Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, un organism însărcinat cu asigurarea despăgubirii victimelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al executivului european, propunerea va trebui să fie adoptată de statele membre în cadrul Consiliului și aprobată de Parlamentul European. Uniunea Europeană va deveni astfel membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina.
Comisia internațională pentru despăgubiri va funcționa sub egida Consiliului Europei. Aceasta va fi responsabilă de examinarea, evaluarea și stabilirea despăgubirilor pentru daunele, pierderile și prejudiciile cauzate de Rusia Ucrainei și poporului său. De asemenea, va fi responsabilă de stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate în fiecare caz.
„Dacă începi un război, tu plătești factura. Și, pe măsură ce invazia pe scară largă a Ucrainei intră în al cincilea an, prețul agresiunii Rusiei nu face decât să crească. Vor fi necesare sute de miliarde pentru reconstrucția locuințelor și infrastructurii ucrainene și pentru eliminarea explozibililor împrăștiați în toată țara. Fiecare cetățean ucrainean poate deja să înregistreze cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări corporale, grație Comisiei pentru despăgubiri. Iar când războiul se va termina, Rusia va trebui să plătească pentru daunele pe care le-a provocat”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
În decembrie 2025, Uniunea Europeană a semnat Convenția de instituire a Comisiei pentru despăgubiri, alături de 35 de țări, și s-a angajat să aloce până la 1 milion de euro pentru a sprijini înființarea acesteia în cadrul Consiliului Europei.
Comisia pentru despăgubiri se bazează pe activitatea importantă desfășurată de Registrul daunelor, care a fost înființat în mai 2023 pentru a înregistra cererile de despăgubire eligibile.
Prin intermediul registrului, Ucraina și poporul său pot deja depune cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări, respectiv pentru decese și vătămări grave, violență sexuală, pierderea locuinței sau a reședinței și deportarea copiilor.
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Premierul Ilie Bolojan va participa joi, la Bruxelles, la lansarea Mecanismului EastInvest, o platformă europeană de finanțare destinată mobilizării investițiilor publice și private în regiunile Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Inițiativa este lansată de Comisia Europeană și face parte din noua strategie pentru regiunile estice ale Uniunii, adoptată săptămâna trecută, în contextul impactului economic și de securitate generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Platforma va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Nordică de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, alături de băncile naționale și regionale de promovare din cele nouă state vizate: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.
Instituțiile participante estimează că mecanismul ar putea genera cel puțin 28 miliarde de euro în investiții publice și private în regiunile de frontieră estică. Platforma va facilita accesul la credite și servicii de consultanță pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, creșterea rezilienței și consolidarea securității.
Participarea României la EastInvest se va realiza prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care va avea rol în structurarea și susținerea proiectelor eligibile.
Prin crearea unei platforme dedicate, Uniunea Europeană urmărește o mai bună coordonare între instituțiile financiare implicate, evitarea suprapunerilor și direcționarea eficientă a capitalului către zonele cele mai afectate de perturbările comerciale, închiderea frontierelor și impactul sancțiunilor impuse Rusiei.
Lansarea va avea loc în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto. Evenimentul va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și va reuni lideri ai statelor vizate, printre care prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.
Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Mecanismului EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între Uniunea Europeană și actorii financiari internaționali și naționali.
De altfel, evenimentul de mâine reprezintă primul dialog politic anual la nivel înalt inițiat de Comisia Europeană menit să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina.
În marja vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu Ursula von der Leyen pentru a discuta stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028.
Vizita are loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie cuprins în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
Comisia Europeană propune deschiderea negocierilor privind extinderea zonei de „roaming ca acasă” a UE la țările din Balcanii de Vest
Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul UE „roaming ca acasă”.
Potrivit unui comunicat al executivului european, odată ce acordurile vor fi fost finalizate cu toți partenerii și odată ce aceștia se vor alinia pe deplin la normele UE privind roamingul, persoanele care călătoresc între UE și Balcanii de Vest vor putea efectua apeluri, trimite mesaje text și utiliza date mobile fără suprataxe de roaming.
„Astăzi facem un pas important în procesul de aderare a partenerilor din Balcanii de Vest la familia UE în materie de roaming. Este o veste bună atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi”, a transmis Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.
„Tarifele de roaming reprezintă o problemă pentru cetățenii din Balcanii de Vest. Acestea afectează lucrătorii care trec frontierele sau familiile care doresc pur și simplu să păstreze legătura. Facturile neașteptate sau tarifele mai mari atunci când călătorim sunt ceva ce nu mai cunoaștem în interiorul UE. Astăzi am propus extinderea acestei măsuri la Balcanii de Vest. Aceasta ar însemna apeluri telefonice mai facile și date mobile la prețuri similare celor practicate pe piața internă”, a subliniat, la rândul său, comisarul european pentru extindere, Marta Kos.
Aceasta înseamnă conectivitate fără întreruperi la tarife naționale nu numai pentru cetățenii și întreprinderile din Balcanii de Vest care vizitează UE, ci și pentru cei din UE care călătoresc în Balcanii de Vest.
Acordul va facilita și va reduce costurile pentru persoanele și întreprinderile din ambele părți care doresc să păstreze legătura în timp ce se află în străinătate pentru studii, muncă sau vacanță.
Prin propunerea adoptată astăzi privind mandatele de negociere, Comisia solicită Consiliului autorizarea de a deschide negocieri cu partenerii din Balcanii de Vest. Odată ce propunerea va fi adoptată de Consiliu, Comisia va negocia acorduri bilaterale cu fiecare partener din Balcanii de Vest. În cazul în care vor fi încheiate cu succes, aceste acorduri vor deschide calea pentru ca Balcanii de Vest să devină parte a spațiului european „roaming ca acasă”.
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă
Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește gradul de conștientizare și a spori capacitatea de a răspunde amenințărilor cu care se confruntă democrațiile în prezent, precum și de a consolida reziliența democratică.
Citiți și: Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
„Într-o lume în care informațiile sunt din ce în ce mai des utilizate ca arme pentru a submina democrațiile noastre, noi luăm măsuri. Cu ajutorul Centrului european pentru reziliență democratică, vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea informațiilor și dezinformarea din străinătate. Acest lucru va consolida reziliența noastră, va asigura că dezbaterea publică din Europa rămâne deschisă și echitabilă și va permite cetățenilor să participe la viața democratică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea de răspunsuri eficiente la amenințările comune, pentru a obține rezultate tangibile pentru cetățenii noștri.
Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului demonstrează că inițiativa răspunde unei nevoi clare și că va fi pusă în aplicare în mod flexibil, cu proiecte practice de consolidare a capacităților care reflectă prioritățile statelor membre.
Centrul va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și opțiunile de răspuns la tiparele de amenințări din spațiul informațional, ajutând fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând duplicarea eforturilor.
Domeniile prioritare emergente pentru primul an includ:
- Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea unor alegeri rezistente, inclusiv prin reunirea normelor UE relevante existente, a măsurilor și instrumentelor flexibile pentru statele membre care contribuie la combaterea manipulării și interferenței informaționale străine (FIMI) și a campaniilor de dezinformare care vizează procesele electorale din statele membre.
- Un plan de acțiune al UE pentru combaterea interferenței informaționale străine (FIMI) și a dezinformării, menit să sprijine pregătirea și să contribuie la consolidarea capacităților în întreaga Uniune.
- Lansarea unei platforme dedicate părților interesate, care să reunească actori independenți, precum organizații ale societății civile, grupuri de reflecție, cercetători, mediul academic, verificatori de fapte și organizații media, pentru a sprijini diseminarea cercetării și a altor rezultate și pentru a încuraja schimbul între diferite părți interesate, furnizând cunoștințe și informații utile pentru colaborarea cu statele membre în cadrul Centrului.
- Promovarea consolidării capacităților și a învățării reciproce, inclusiv prin schimbul de expertiză și de bune practici, permițând statelor membre cu experiență avansată în combaterea FIMI și consolidarea rezilienței democratice să le sprijine pe celelalte, ridicând nivelul general de pregătire în întreaga UE.
- Identificarea modalităților adecvate de cooperare cu țările candidate la aderarea la UE și cu potențialele țări candidate în cadrul Centrului, pentru a asigura o cooperare reciproc avantajoasă.
- Explorarea diverselor modele de implicare a cetățenilor în eforturile noastre de protejare a democrației, pe baza experienței valoroase acumulate în multe state membre. Comisia va sprijini această reflecție prin organizarea, în acest an, a două grupuri de cetățeni, pe tema pregătirii și a consolidării rezilienței democratice.
Comisia Europeană, cu participarea Serviciului European de Acțiune Externă, va sprijini activitățile centrului prin utilizarea instrumentelor și expertizei existente și prin consolidarea coordonării între instrumentele și rețelele relevante ale UE.
Odată cu lansarea Centrului european pentru reziliență democratică, facem un pas înainte în consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterii publice și întărirea încrederii în sistemele democratice ale Europei.
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Zelenski anunță că vor avea loc discuții cu SUA joi, la Geneva, privind reconstrucția Ucrainei și noi contacte trilaterale cu Rusia în martie
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească
UE așteaptă „curând vești mai bune” din SUA privind reducerea taxelor de 50% la produsele cu oțel și aluminiu (Bloomberg)
Comisia Europeană propune deschiderea negocierilor privind extinderea zonei de „roaming ca acasă” a UE la țările din Balcanii de Vest
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
ICI București a organizat RoNCC Connect, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță, inteligenței artificiale și calculului cuantic
