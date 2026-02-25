Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească

Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, un organism însărcinat cu asigurarea despăgubirii victimelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al executivului european, propunerea va trebui să fie adoptată de statele membre în cadrul Consiliului și aprobată de Parlamentul European. Uniunea Europeană va deveni astfel membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina.

Comisia internațională pentru despăgubiri va funcționa sub egida Consiliului Europei. Aceasta va fi responsabilă de examinarea, evaluarea și stabilirea despăgubirilor pentru daunele, pierderile și prejudiciile cauzate de Rusia Ucrainei și poporului său. De asemenea, va fi responsabilă de stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate în fiecare caz.

„Dacă începi un război, tu plătești factura. Și, pe măsură ce invazia pe scară largă a Ucrainei intră în al cincilea an, prețul agresiunii Rusiei nu face decât să crească. Vor fi necesare sute de miliarde pentru reconstrucția locuințelor și infrastructurii ucrainene și pentru eliminarea explozibililor împrăștiați în toată țara. Fiecare cetățean ucrainean poate deja să înregistreze cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări corporale, grație Comisiei pentru despăgubiri. Iar când războiul se va termina, Rusia va trebui să plătească pentru daunele pe care le-a provocat”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

În decembrie 2025, Uniunea Europeană a semnat Convenția de instituire a Comisiei pentru despăgubiri, alături de 35 de țări, și s-a angajat să aloce până la 1 milion de euro pentru a sprijini înființarea acesteia în cadrul Consiliului Europei.

Comisia pentru despăgubiri se bazează pe activitatea importantă desfășurată de Registrul daunelor, care a fost înființat în mai 2023 pentru a înregistra cererile de despăgubire eligibile.

Prin intermediul registrului, Ucraina și poporul său pot deja depune cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări, respectiv pentru decese și vătămări grave, violență sexuală, pierderea locuinței sau a reședinței și deportarea copiilor.