Comisia Europeană propune cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești

Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești.

„În contextul importantelor negocieri de pace care se desfășoară la Abu Dhabi, trebuie să fim realiști: Rusia va veni la masa negocierilor cu intenții sincere doar dacă va fi presată să o facă. Acesta este singurul limbaj pe care Rusia îl înțelege. De aceea, facem astăzi un pas înainte. Comisia prezintă un nou pachet de sancțiuni – al 20-lea de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Noul pachet de sancțiuni vizează sectorul energetic, serviciile financiare și comerțul”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene, scrie Politico Europe.

De asemenea, introduce noi interdicții la importul de metale, produse chimice și minerale critice, precum și restricții suplimentare la exportul de articole și tehnologii utilizate în efortul de război al Rusiei, cum ar fi materialele utilizate pentru producerea de explozivi.

Pachetul enumeră încă 20 de bănci regionale rusești, precum și mai multe bănci din țări terțe care sunt considerate a facilita comerțul cu bunuri sancționate.

„Adăugăm pe listă încă 20 de bănci regionale rusești și vom lua măsuri împotriva criptomonedelor, a companiilor care le tranzacționează și a platformelor care facilitează aceste tranzacții, pentru a închide o cale de eludare a sancțiunilor. De asemenea, vizăm mai multe bănci din țări terțe implicate în facilitarea comerțului ilegal cu bunuri supuse sancțiunilor”, a explicat Ursula von der Leyen.

Von der Leyen a declarat că scăderea cu 24% a veniturilor Rusiei din petrol și gaze naturale în anul trecut, până la cel mai scăzut nivel din 2020, confirmă eficacitatea sancțiunilor. „Vom continua să le aplicăm până când Rusia va iniția negocieri serioase cu Ucraina pentru o pace justă și durabilă”, a afirmat ea.

Țările UE ar trebui să aprobe pachetul pentru ca măsurile să intre în vigoare, cu scopul de a ajunge la un acord înainte de împlinirea a patru ani de la începutul războiului de agresiune al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, pe 24 februarie.

„Fac acum apel la statele membre să aprobe rapid aceste noi sancțiuni. Un asemenea gest ar transmite un semnal puternic înaintea sumbrului al patrulea an de la declanșarea acestui război: angajamentul nostru față de o Ucraină liberă și suverană este neclintit. Și, dacă se poate, el devine tot mai puternic zi de zi, lună de lună, an de an”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Propunerea vine în urma unei runde de negocieri trilaterale între negociatorii ucraineni, americani și ruși, care au avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, unde Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri de război.