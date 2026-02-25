Comisia Europeană propune deschiderea negocierilor privind extinderea zonei de „roaming ca acasă” a UE la țările din Balcanii de Vest

Comisia Europeană a propus deschiderea negocierilor cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia pentru integrarea acestora în regimul UE „roaming ca acasă”.

Potrivit unui comunicat al executivului european, odată ce acordurile vor fi fost finalizate cu toți partenerii și odată ce aceștia se vor alinia pe deplin la normele UE privind roamingul, persoanele care călătoresc între UE și Balcanii de Vest vor putea efectua apeluri, trimite mesaje text și utiliza date mobile fără suprataxe de roaming.

„Astăzi facem un pas important în procesul de aderare a partenerilor din Balcanii de Vest la familia UE în materie de roaming. Este o veste bună atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi”, a transmis Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

„Tarifele de roaming reprezintă o problemă pentru cetățenii din Balcanii de Vest. Acestea afectează lucrătorii care trec frontierele sau familiile care doresc pur și simplu să păstreze legătura. Facturile neașteptate sau tarifele mai mari atunci când călătorim sunt ceva ce nu mai cunoaștem în interiorul UE. Astăzi am propus extinderea acestei măsuri la Balcanii de Vest. Aceasta ar însemna apeluri telefonice mai facile și date mobile la prețuri similare celor practicate pe piața internă”, a subliniat, la rândul său, comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Aceasta înseamnă conectivitate fără întreruperi la tarife naționale nu numai pentru cetățenii și întreprinderile din Balcanii de Vest care vizitează UE, ci și pentru cei din UE care călătoresc în Balcanii de Vest.

Acordul va facilita și va reduce costurile pentru persoanele și întreprinderile din ambele părți care doresc să păstreze legătura în timp ce se află în străinătate pentru studii, muncă sau vacanță.

Prin propunerea adoptată astăzi privind mandatele de negociere, Comisia solicită Consiliului autorizarea de a deschide negocieri cu partenerii din Balcanii de Vest. Odată ce propunerea va fi adoptată de Consiliu, Comisia va negocia acorduri bilaterale cu fiecare partener din Balcanii de Vest. În cazul în care vor fi încheiate cu succes, aceste acorduri vor deschide calea pentru ca Balcanii de Vest să devină parte a spațiului european „roaming ca acasă”.