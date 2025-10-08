Comisia Europeană propune garanții pentru consolidarea protecției fermierilor europeni în cadrul acordului UE-Mercosur

Comisia Europeană a propus miercuri un regulament care întărește protecția fermierilor din UE în contextul Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (APEM). Măsurile propuse respectă garanțiile prevăzute în propunerea legislativă privind APEM, trimisă statelor membre pe 3 septembrie, informează comunicatul oficial.

În practică, acestea oferă un nivel suplimentar de certitudine fermierilor din UE, dincolo de introducerea treptată, atent calibrată, a unor contingente specifice care au fost convenite cu Mercosur pentru importurile din sectoarele sensibile. În cazul puțin probabil al unei creșteri neprevăzute și dăunătoare a importurilor din Mercosur sau al unei scăderi nejustificate a prețurilor pentru producătorii din UE, s-ar declanșa măsuri de protecție rapide și eficace.

Propunerea stabilește proceduri pentru a garanta punerea în aplicare eficace și la timp a măsurilor de salvgardare bilaterale pentru produsele agricole. Acesta include, de asemenea, dispoziții specifice în ceea ce privește anumite produse agricole sensibile (enumerate în anexa la regulament), cum ar fi carnea de vită, carnea de pasăre, orezul, mierea, ouăle, usturoiul, etanolul și zahărul.

Dispozițiile specifice pentru produsele sensibile includ o monitorizare sporită, factori declanșatori clari și un răspuns rapid.

Monitorizare îmbunătățită

Comisia va monitoriza în mod sistematic tendințele pieței în ceea ce privește importurile de anumite produse agricole sensibile în temeiul acordului. Pe baza acestor rezultate, Comisia va trimite Consiliului și Parlamentului European, o dată la șase luni, un raport de evaluare a impactului acestor importuri asupra piețelor UE.

Această monitorizare periodică și detaliată va permite identificarea oricăror riscuri într-un stadiu incipient și luarea de măsuri rapide pentru remedierea potențialelor efecte negative. Aceste rapoarte acoperă piața Uniunii și, dacă este cazul, situația specifică din unul sau mai multe state membre.

Declanșatoare clare

Comisia Europeană va examina cu prioritate cazurile în care există o creștere bruscă a importurilor sau o scădere a prețurilor interne concentrate în unul sau mai multe state membre.

De regulă, Comisia va lansa o anchetă în cazul în care prețurile de import din Mercosur sunt cu cel puțin 10 % mai mici decât prețurile acelorași produse din UE sau ale unor produse concurente și există a) o creștere cu peste 10 % a importurilor anuale ale unui produs din Mercosur în condiții preferențiale sau b) o scădere cu 10 % a prețurilor de import ale produsului respectiv din Mercosur, toate în comparație cu anul precedent. În cazul în care ancheta concluzionează că există un prejudiciu grav (sau o amenințare cu un prejudiciu grav), UE ar putea retrage temporar preferințele tarifare pentru produsele care cauzează un prejudiciu.

Răspuns rapid

În temeiul propunerii, Comisia se angajează: