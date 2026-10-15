Comisia Europeană propune în viitorul buget european peste 100 de miliarde de euro pentru obiective sociale, subliniază Roxana Mînzatu

Comisia Europeană propune în viitorul buget european peste 100 de miliarde de euro pentru obiective sociale, a anunțat Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Împreună cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu prim-ministrul irlandez Cichael Martin, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului UE, aceasta a participat la Summitul Social Tripartit, un format bi-anual unde liderii europeni discută cu reprezentanții sindicatelor și ai angajatorilor despre direcția economiei europene.

Printre temele discutate se numără un buget european care susține competitivitatea.

„Propunem cel puțin 100 de miliarde de euro pentru obiective sociale, păstrarea finanțării pentru agricultură și coeziune și sprijinirea inovării prin Fondul european pentru competitivitate și Orizont Europa”, a dezvăluit Mînzatu.

O altă temă abordată este privind energia accesibilă pentru oameni și companii.

Roxana Mînzatu a dezvăluit că UE va prelungi „cadrul temporar pentru ajutoarele de stat destinate industriilor celor mai expuse și vom oferi statelor membre date privind impozitarea energiei, pentru ca ele să poată interveni mai eficient.”

Printre subiectele abordate s-a mai numărat și fructificarea potențialului pieței unice.

„Avem un calendar de acțiuni până la sfârșitul anului viitor: conectarea piețelor de capital, consolidarea rețelelor energetice și simplificarea regulilor. Prin Pachetul pentru mobilitatea echitabilă a forței de muncă, pregătim deja măsuri care să faciliteze angajarea și munca în alte țări europene, cu respectarea drepturilor lucrătorilor”, a mai dezvăluit Roxana Mînzatu.

În încheiere, aceasta a subliniat că „o economie competitivă trebuie să ofere companiilor condiții să se dezvolte, iar oamenilor șansa de a învăța, de a câștiga mai bine și de a construi o viață bună.”