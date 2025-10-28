Comisia Europeană propune începerea negocierilor pentru participarea Ucrainei la programul satelitar de comunicații guvernamentale al UE (GOVSATCOM)

Comisia Europeană a propus statelor membre, marți, autorizarea deschiderii negocierilor cu Ucraina privind aderarea acesteia la componenta de Comunicații Guvernamentale prin Satelit (GOVSATCOM) din cadrul Programului Spațial al Uniunii Europene, precum și la Programul Uniunii pentru Conectivitate Securizată.

Potrivit executivului european, GOVSATCOM este conceput pentru a oferi capacități sigure și reziliente de comunicații prin satelit, prin utilizarea în comun a resurselor satelitare existente ale statelor membre și ale operatorilor privați. Consolidarea colaborării în cadrul acestei componente reprezintă următorul pas în extinderea participării Ucrainei la Programul Spațial al UE, după ce, în aprilie 2025, blocul și Ucraina au semnat un acord privind implicarea Kievului în componentele Copernicus, Space Weather Events și Near-Earth Objects ale programului.

Comisia precizează că inițiativa completează investițiile Uniunii în capacități spațiale suverane, inclusiv proiectul IRIS², care urmează să fie operațional până în 2030 pentru a asigura comunicații sigure și reziliente în Europa și dincolo de granițele sale.

De asemenea, această propunere este aliniată la sprijinul continuu oferit Ucrainei prin instrumente precum programul SAFE, și contribuie la obiectivele strategice ale Uniunii din cadrul inițiativei Global Gateway și Cărții Albe privind pregătirea apărării europene pentru 2030.

„Conectivitatea sigură este esențială pentru reziliența Europei. Prin aprofundarea cooperării noastre cu Ucraina, ne consolidăm securitatea comună și capacitatea de acțiune într-o lume aflată în schimbare rapidă”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație.

La rândul său, Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu, a subliniat că implicarea Ucrainei „va consolida capacitățile spațiale sigure ale Europei într-un moment critic”. „Este un pas decisiv către o Europă mai puternică și mai unită, capabilă să-și protejeze cetățenii atât pe Pământ, cât și în spațiu”, a adăugat oficialul.

Comisia arată că acordul final va fi încheiat în baza articolului 218 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), după încheierea negocierilor internaționale.

Potrivit executivului european, noua cooperare va întări reziliența infrastructurii de conectivitate a Uniunii, oferind capacități suplimentare de comunicații securizate într-o regiune strategică și consolidând parteneriatul UE–Ucraina în domenii esențiale pentru securitatea și stabilitatea Europei.