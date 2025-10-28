U.E.
Comisia Europeană propune începerea negocierilor pentru participarea Ucrainei la programul satelitar de comunicații guvernamentale al UE (GOVSATCOM)
Comisia Europeană a propus statelor membre, marți, autorizarea deschiderii negocierilor cu Ucraina privind aderarea acesteia la componenta de Comunicații Guvernamentale prin Satelit (GOVSATCOM) din cadrul Programului Spațial al Uniunii Europene, precum și la Programul Uniunii pentru Conectivitate Securizată.
Potrivit executivului european, GOVSATCOM este conceput pentru a oferi capacități sigure și reziliente de comunicații prin satelit, prin utilizarea în comun a resurselor satelitare existente ale statelor membre și ale operatorilor privați. Consolidarea colaborării în cadrul acestei componente reprezintă următorul pas în extinderea participării Ucrainei la Programul Spațial al UE, după ce, în aprilie 2025, blocul și Ucraina au semnat un acord privind implicarea Kievului în componentele Copernicus, Space Weather Events și Near-Earth Objects ale programului.
Comisia precizează că inițiativa completează investițiile Uniunii în capacități spațiale suverane, inclusiv proiectul IRIS², care urmează să fie operațional până în 2030 pentru a asigura comunicații sigure și reziliente în Europa și dincolo de granițele sale.
De asemenea, această propunere este aliniată la sprijinul continuu oferit Ucrainei prin instrumente precum programul SAFE, și contribuie la obiectivele strategice ale Uniunii din cadrul inițiativei Global Gateway și Cărții Albe privind pregătirea apărării europene pentru 2030.
„Conectivitatea sigură este esențială pentru reziliența Europei. Prin aprofundarea cooperării noastre cu Ucraina, ne consolidăm securitatea comună și capacitatea de acțiune într-o lume aflată în schimbare rapidă”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație.
La rândul său, Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu, a subliniat că implicarea Ucrainei „va consolida capacitățile spațiale sigure ale Europei într-un moment critic”. „Este un pas decisiv către o Europă mai puternică și mai unită, capabilă să-și protejeze cetățenii atât pe Pământ, cât și în spațiu”, a adăugat oficialul.
Comisia arată că acordul final va fi încheiat în baza articolului 218 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), după încheierea negocierilor internaționale.
Potrivit executivului european, noua cooperare va întări reziliența infrastructurii de conectivitate a Uniunii, oferind capacități suplimentare de comunicații securizate într-o regiune strategică și consolidând parteneriatul UE–Ucraina în domenii esențiale pentru securitatea și stabilitatea Europei.
Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia”
Premierul polonez Donald Tusk l-a acuzat pe omologul ungar Viktor Orban că „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, deși între cei doi a existat o „prietenie” în urmă cu mulți ani, prin anii 1990 și începutul anilor 2000, când Orban, fost disident în timpul dictaturii comuniste, încă mai promova principiile democratice înainte de a alege panta iliberalismului.
„Acum crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, oarecum… inspirat din Rusia”, a spus Tusk, informează The Guardian.
Într-o aluzie la presupusele nereguli din Ungaria, premierul polonez a afirmat că modul de gândire al lui Orban implică considerarea puterii ca „un mijloc de a se asigura că nimeni nu poate controla ceea ce fac autoritățile”.
Într-un discurs mai amplu în care și-a expus viziunea asupra politicii regionale pentru estul Poloniei, Tusk a remarcat că Ungaria era „mult mai avansată decât Polonia în 1989”, dar că acum este „cea mai săracă țară din Uniunea Europeană”.
„Cei care au permis deturnarea, de exemplu, fondurilor europene, au rămas în urmă în această mare cursă pentru creșterea economică și prosperitatea populației”, a afirmat el.
Comentariile lui Donald Tusk sunt cel mai recent episod al tensiunilor crescânde dintre politicienii polonezi și maghiari, după ce ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, s-a ciocnit în repetate rânduri cu omologul său maghiar Péter Szijjártó.
Cel mai recent exemplu datează din luna septembrie.
„Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter“, scria atunci Sikorski, pe X, difuzând o fotografie în care șeful diplomației ungare apărea într-un lung șir de lideri condus de președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.
Contextul actual care reduce paleta de opțiuni la variante antipodice a fost subliniat recent și de președintele Consiliului European.
Prezent la Adunarea Generală a ONU, Antonio Costa a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.
Tot în septembrie, cancelarul german semnala că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.
Acesta și-a continuat avertismentele. Cu ocazia celebrării a 35 de ani de la reunificarea Germaniei, Friedrich Merz a atras atenția că „o axă de state autocratice contestă democrația liberală ca niciodată după Războiul Rece”.
În trecutul recent, cancelarul german Friedrich Merz opina că „Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia.
Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată
Comisia Europeană a reunit investitori privați de top din întreaga Europă pentru a-și exprima în comun intenția de a înființa Scale-up Europe Fund – un nou fond de miliarde de euro destinat investițiilor în cele mai promițătoare companii europene din domenii strategice de tehnologie avansată.
Prin unirea forțelor cu acești potențiali investitori fondatori, Comisia avansează în strategia UE privind start-up-urile și scale-up-urile, care vizează crearea unui ecosistem dinamic și competitiv pentru start-up-uri și scale-up-uri în întreaga Europă.
Fondul Scale-up Europe răspunde nevoii urgente a Europei de a stimula investițiile în scale-up-uri și de a reduce decalajul față de liderii mondiali. După cum se subliniază în raportul Draghi, capacitatea continentului de a dezvolta companii inovatoare este esențială pentru competitivitatea sa.
Până în prezent, în ciuda unui număr mare de start-up-uri, accesul limitat la capitalul de creștere în fază avansată și piețele de investiții fragmentate au împiedicat inovatorii europeni să devină lideri mondiali, arată Comisia Europeană într-un comunicat.
„Europa are ideile și talentul necesare pentru a crea cele mai inovatoare întreprinderi din lume. Însă, pe măsură ce acestea se dezvoltă, trebuie să ne asigurăm că dispun de mijloacele necesare pentru a crește, a atrage investiții și a prospera chiar aici, acasă. Locurile de muncă de înaltă calitate și competitivitatea globală a Europei depind de acest lucru. Fondul Scale-up Europe este o parte esențială a eforturilor noastre de a ne asigura că cei mai buni din Europa pot alege Europa”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
De altfel, aceasta a dezvăluit încă din luna septembrie, cu ocazia susținerii discursului privind Starea Uniunii, că instituția pe care o conduce va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii avansate.
Investitori europeni de prim rang pentru consolidarea poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiei
În cadrul reuniunii la nivel înalt găzduită astăzi de Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, un grup restrâns de potențiali investitori și Banca Europeană de Investiții (BEI) s-au reunit cu un obiectiv comun: valorificarea potențialului companiilor europene în plină expansiune, promovând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiei.
Alături de Comisie și de Grupul BEI, grupul de potențiali investitori fondatori ai fondului este format din Novo Holdings, EIFO (Fondul de export și investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/ Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, care acționează în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și BGK (Banca Gospodarstwa Krajowego).
Acești potențiali investitori vor colabora îndeaproape cu Comisia pentru a înființa și capitaliza fondul. De asemenea, aceștia au convenit astăzi că fondul Scale-up Europe se va concentra pe capitalul de creștere și investițiile în fază avansată într-o gamă largă de întreprinderi europene din domeniul tehnologiilor strategice, inclusiv inteligența artificială, tehnologiile cuantice, tehnologiile semiconductoare, robotica și sistemele autonome, tehnologiile energetice, tehnologiile spațiale, biotehnologiile, tehnologiile medicale, materialele avansate și agritehnologia.
Pașii următori
Fondul Scale-up Europe va funcționa ca un fond de creștere bazat pe piață, gestionat și cofinanțat în mod privat, care investește în runde majore de investiții conduse de Europa.
Comisia Europeană, împreună cu ceilalți investitori fondatori, va selecta și numi o societate de administrare care să pună în aplicare fondul.
În curând va fi publicată o cerere publică de oferte pentru societatea de administrare, cu scopul ca fondul Scale-up Europe să poată începe primele investiții în primăvara anului 2026.
Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”
Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că țara sa „nu va tolera încălcări repetate ale spațiului aerian” și că armata este pregătită să doboare baloanele de contrabandă, potrivit postului public LRT, scrie The Guardian.
Declarațiile vin după ce aeroportul din Vilnius a fost nevoit să își suspende activitatea de patru ori săptămâna trecută, în urma raportărilor privind prezența unor baloane de contrabandă, despre care se crede că au fost lansate din Belarus, în apropierea spațiului aerian lituanian – incident ce a ridicat îngrijorări serioase privind siguranța operațiunilor aeriene.
Nauseda a subliniat că fenomenul baloanelor de contrabandă „nu este nou”, însă capacitatea Lituaniei de a le detecta, inclusiv în afara teritoriului național, s-a îmbunătățit în ultimele luni datorită „unor capabilități suplimentare”.
Totuși, președintele a insistat că aceste baloane sunt folosite într-un „atac hibrid împotriva Lituaniei”, reprezentând „acțiuni deliberate menite să destabilizeze situația” din țară.
El a menționat că „scuzele” aparent exprimate de Aleksandr Lukașenko pentru incident – însoțite însă de noi acuzații nefondate la adresa Vilniusului – arată că decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus „a afectat interesele Minskului”.
„Dorim ca acest stat vecin să înțeleagă foarte bine că orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”, a avertizat Nausėda.
Președintele lituanian nu a exclus adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva Belarusului, inclusiv posibile restricții privind tranzitul feroviar.
La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat anterior că Executivul european „nu este dispus să tolereze astfel de incidente”.
Luni, autoritățile lituaniene au denunțat un „atac hibrid belarus” după ce zeci de baloane încărcate cu țigarete de contrabandă au pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius și Kaunas.
Potrivit opoziției belaruse, contrabanda cu tutun reprezintă o sursă importantă de venit pentru regimul de la Minsk. Săptămâna trecută, poliția lituaniană a arestat mai multe persoane care încercau să recupereze încărcăturile aduse ilegal peste graniță.
Incidentul readuce în atenție tensiunile recurente dintre Uniunea Europeană și Belarus. În 2021, Bruxellesul a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că a orchestrat o criză a migrației la frontiera estică a Uniunii, tot ca formă de presiune politică, calificând și acea acțiune drept un atac hibrid.
