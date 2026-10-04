Comisia Europeană propune includerea obligatorie în planurile naționale a programului de distribuire a fructelor, legumelor și laptelui în școli, cu o alocare dedicată în bugetul UE 2028-2034

Comisia Europeană propune ca programul UE pentru distribuirea fructelor, legumelor și laptelui în școli să devină o componentă obligatorie a planurilor naționale în următorul buget european pe termen lung, pentru perioada 2028–2034. Inițiativa, la care participarea statelor este în prezent voluntară, urmărește promovarea alimentației sănătoase și apropierea copiilor de agricultură, potrivit unei informări publicate de Comisie.

„De aceea, dorim să asigurăm continuarea sprijinului nostru pentru programul UE pentru școli, transformându-l într-o componentă obligatorie a planurilor naționale, adaptată în același timp realităților naționale”, a declarat comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen.

În cadrul actual, statele care aleg să participe stabilesc, prin strategii naționale sau regionale pentru o perioadă de șase ani, obiectivele, beneficiarii, produsele distribuite și activitățile educaționale. Noua propunere ar impune includerea programului în planurile naționale, pentru a asigura utilizarea fondurilor europene în acest scop.

Comisia dorește să combine această obligație cu o mai mare flexibilitate pentru autoritățile naționale, astfel încât programul să poată răspunde nevoilor fiecărei țări. Totodată, cadrul de implementare ar urma să fie simplificat, prin reducerea numărului de acte legislative și a cerințelor administrative.

Propunerea prevede și consolidarea legăturilor cu politicile europene din domeniul sănătății, politicii sociale și achizițiilor publice. Programul ar continua să încurajeze consumul alimentar sustenabil, agricultura ecologică, aprovizionarea locală și reducerea risipei alimentare.

Potrivit celor mai recente date, în anul școlar 2024–2025, un sfert dintre copiii înscriși în creșe, grădinițe și instituții de învățământ primar și secundar din UE au participat la program. Dintre beneficiari, 70,2% erau elevi din învățământul primar.

Copiii din peste 143.000 de școli au primit 61.570 de tone de fructe și legume proaspete, 107 milioane de litri de lapte de consum și 2.620 de tone de brânză și caș.

Distribuirea alimentelor a fost însoțită de activități educaționale: 1,3 milioane de copii au vizitat ferme sau alte locuri similare, iar 2,8 milioane au participat la activități în grădinile școlare.

„Fiecare fruct, legumă sau produs lactat oferit, fiecare vizită la o fermă și fiecare grădină școlară reprezintă o oportunitate de a reconecta copiii cu agricultura și cu alimentele pe care le consumă. Este cea mai importantă punte pe care o avem între copii și fermieri, între orașe și câmpuri, și ne ajută să evidențiem multiplele beneficii pe care fermierii le aduc societății în fiecare zi”, a subliniat Hansen.

Cheltuielile totale pentru program au ajuns la 356 milioane de euro în anul școlar 2024–2025, dintre care 188 milioane de euro au reprezentat contribuția UE, iar 168 milioane de euro au provenit din finanțări naționale. Contribuțiile naționale au crescut cu aproximativ 33 milioane de euro față de anul școlar precedent.

Continuarea programului în următorul cadru bugetar ar valorifica aproape cinci decenii de sprijin european pentru alimentația sănătoasă și pentru consolidarea legăturilor dintre copii și sectorul agricol, potrivit Comisiei.

În România, schema europeană este implementată prin Programul pentru școli al României, care include distribuirea de fructe și legume, lapte și produse lactate, precum și activități educative. Programul național cuprinde și produse de panificație, fiind cunoscut publicului sub denumirea „Cornul și laptele”.