Comisia Europeană propune instituirea unei Zile europene în memoria victimelor accidentelor de muncă, care să fie marcată anual pe 8 august, anunță Roxana Mînzatu

Comisia Europeană a propus instituirea unei Zile europene anuale în memoria victimelor accidentelor de muncă, care să fie marcată în fiecare an la 8 august, a anunțat vineri vicepreședinta executivă Roxana Mînzatu.

„În urmă cu 70 de ani, la 8 august 1956, 262 de muncitori de 12 naționalități, dintre care mulți din Italia, au murit într-un incendiu la mina de cărbune Bois du Cazier din Marcinelle, Belgia. Cei mai mulți au venit în Belgia în căutarea unui loc de muncă și a unui viitor mai bun. Nu s-au mai întors acasă. Toți cei care merg la serviciu trebuie să se întoarcă acasă în siguranță. Acesta este cel mai important angajament pe care îl avem față de angajați. Nu s-a schimbat de la accidentul de la Marcinelle și nici nu avem responsabilitatea de a-l susține. Acesta este motivul pentru care, în urma solicitărilor din partea Parlamentului European și a mai multor state membre, am propus instituirea unei Zile europene anuale în memoria victimelor accidentelor de muncă. Aceasta va fi observată anual pe 8 august”, a declarat Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu a subliniat că această zi nu va fi dedicată doar comemorării victimelor dezastrului de la Marcinelle și ale altor accidente de muncă tragice, ci va reprezenta o ocazie anuală de a reînnoi angajamentul Europei față de prevenire și de a reafirma obiectivul de a elimina accidentele de muncă și decesele profesionale în toate sectoarele și în toate statele membre.

„În ciuda progreselor înregistrate în reducerea deceselor la locul de muncă, în fiecare an, în Uniunea Europeană, peste 3 000 de lucrători își pierd viața în accidente de muncă și se estimează că peste 170 000 mor din cauza bolilor profesionale. Condițiile de muncă sigure și sănătoase reprezintă o preocupare principală. Acestea sunt consacrate în Tratatul UE, precum și în Pilonul european al drepturilor sociale și sunt esențiale pentru realizarea unei Europe echitabile, competitive și sociale”, a adăugat aceasta.

De asemenea, Roxana Mînzatu a amintit că actualul Cadru strategic al UE pentru sănătate și securitate în muncă identifică principalele provocări și obiective în acest domeniu și stabilește acțiunile și instrumentele necesare pentru abordarea lor în următorii ani.

Potrivit acesteia, cadrul se concentrează pe anticiparea și gestionarea schimbărilor din noua lume a muncii, prin asigurarea unor locuri de muncă sigure și sănătoase în contextul tranzițiilor digitale, verzi și demografice.

„Cadrul strategic promovează, de asemenea, o abordare de tip „viziune zero” pentru a elimina decesele profesionale în UE și acordă prioritate actualizării normelor UE privind substanțele chimice periculoase pentru combaterea cancerului, a bolilor reproductive și respiratorii. În plus, se acordă atenție consolidării pregătirii pentru posibile viitoare amenințări la adresa sănătății Sper că statele membre, partenerii sociali și cetățenii ni se vor alătura în modelarea acestei zile în ceea ce ar trebui să fie: un act de comemorare de durată și o promisiune reînnoită pentru fiecare lucrător din Europa”, a concluzionat Mînzatu.