Comisia Europeană propune limitarea la 9 luni a certificatului digital COVID pentru a stimula administrarea dozei booster

Comisarul european pentru piață internă, Thierry Breton, l-a felicitat joi seară pe noul prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, al cărui guvern a fost învestit de Parlament și a depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis.

Mesajul lui Breton vine după cele deja formulate de președinții Consiliului European și Comisiei Europene. Responsabil și pentru sectorul fondului european de apărare, comisarul european a avut săptămâna trecută o întrevedere cu Nicolae Ciucă, ministru interimar al apărării la acel moment, ca parte a vizitei pe care demnitarul european a efectuat-o la București pentru a discuta cu oficialii români despre situația îngrijorătoare cauzată de pandemie și rata scăzută de vaccinare.

“Felicitări călduroase lui Nicolae Ciucă pentru că a devenit prim-ministru al României. De la situația Covid, la tranziția verde și digitală și prioritățile în domeniul apărării, sunt multe în joc. Lucrăm împreună cu și pentru cetățenii români”, a scris Breton, pe contul său de Twitter, unde a publicat o fotografie de la întâlnirea ce a avut loc săptămâna trecută la sediul Ministerului Apărării Naționale.

Cu ocazia respectivă, Nicolae Ciucă și Thierry Breton au discutat despre sprijinul Comisiei Europene pentru proiectele de infrastructură ce vor îmbunătăți mobilitatea militară în România și la Marea Neagră.

