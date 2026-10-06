Comisia Europeană propune modernizarea standardizării europene, piatră de temelie a pieței unice, pentru consolidarea competitivității UE

Comisia Europeană a propus marți modernizarea sistemului european de standardizare pentru a-l face mai rapid, pentru a spori reprezentarea întreprinderilor mici și mijlocii și pentru a fi mai bine echipat pentru a sprijini interesele strategice ale Uniunii Europene. Executivul european propune astfel o revizuire a legislației existente pentru ca aceste standarde să contribuie la funcționarea economiei UE.

“Europa este lider mondial în standardizare de zeci de ani. Trebuie să rămânem unul. Standardele pot fi tehnice, dar sunt și strategice: cei care stabilesc standardele modelează tehnologiile, produsele și piețele de mâine. Prin urmare, un sistem european de standardizare puternic este esențial pentru o piață unică funcțională, pentru competitivitate, pentru suveranitatea noastră tehnologică și pentru securitatea noastră economică. Europa trebuie să continue să stabilească normele, mai degrabă decât să urmeze pur și simplu standardele concepute în altă parte”, a declarat Stéphane Séjourné, Vicepreședinte executiv pentru prosperitate și pentru strategia industrială.

Potrivit executivului european, standardele europene armonizate joacă un rol central în a ajuta întreprinderile să demonstreze conformitatea cu legislația UE, reducând costurile și sporind calitatea și încrederea consumatorilor.

Cu toate acestea, actualul sistem de standardizare se confruntă cu provocări în ceea ce privește adaptarea la inovațiile rapide și la evoluțiile tehnologice, care necesită elaborarea în timp util a standardelor, arată Comisia.

Prin urmare, Comisia propune o revizuire a legislației existente pentru a face dezvoltarea standardelor mai receptivă, menținând în același timp punctele sale forte esențiale ca parteneriat public-privat care implică organizațiile europene de standardizare.

Un sistem mai rapid și mai receptiv

Propunerea introduce termene mai clare pentru elaborarea standardelor solicitate de Comisie și clarifică utilizarea specificațiilor comune ca măsură de rezervă specifică.

Comisia propune, de asemenea, să se permită utilizarea pe scară mai largă a specificațiilor tehnice externe în condiții și garanții definite. În plus, aceasta ar permite ca rezultatele intermediare să sprijine conformitatea. Acest lucru ar ajuta soluțiile inovatoare să ajungă mai repede pe piață, în timp ce standardele complete sunt încă în curs de elaborare. Comisia propune, de asemenea, ca alte organizații de standardizare să contribuie la lucrările tehnice în cazul în care apar nevoi urgente sau foarte specializate.

Comisia estimează că aceste măsuri ar reduce împreună timpul mediu necesar pentru elaborarea unui standard de la șase ani la patru ani, sporind astfel capacitatea Uniunii de a modela standardizarea la nivel mondial, simplificând în același timp accesul întreprinderilor la piața unică.

Un sistem mai incluziv și mai accesibil

Propunerea introduce dispoziții care consolidează obligațiile organizațiilor de standardizare europene și naționale de a asigura participarea și reprezentarea efectivă a întreprinderilor mici și mijlocii, a societății civile, a mediului academic și a autorităților publice în procesul de standardizare. Propunerea introduce, de asemenea, cerințe în materie de transparență și responsabilitate. O participare mai largă va contribui la integrarea unei game mai largi de cunoștințe de specialitate în procesul de standardizare.

În urma hotărârilor recente ale Curții Europene de Justiție, Comisia propune codificarea acestor norme pentru a asigura accesul liber la standardele elaborate în temeiul legislației UE prin crearea unor registre specifice, care ar facilita accesul întreprinderilor, al autorităților publice, al societății civile și al cetățenilor la standarde.

O voce europeană mai puternică și mai coordonată la nivel internațional

Deoarece standardele joacă un rol important în introducerea produselor pe piață, este mai probabil ca jurisdicțiile care investesc în stabilirea standardelor să își vadă standardele adoptate la nivel mondial. Având în vedere această importanță geopolitică, propunerea contribuie, de asemenea, la o mai bună coordonare a Uniunii în ceea ce privește standardizarea internațională. Acest lucru va sprijini o abordare mai coerentă, contribuind la promovarea intereselor europene, rămânând în același timp în conformitate cu principiile OMC.

Comisia propune, de asemenea, crearea unui Centru de experți privind standardizarea europeană pentru a asigura o orientare strategică mai puternică, o mai bună coordonare între politici și o aliniere mai strânsă între activitatea de standardizare și prioritățile UE.

Măsurile propuse vor fi examinate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene înainte de adoptarea și intrarea lor în vigoare.

Standardizarea europeană a fost mult timp o piatră de temelie a pieței unice, contribuind la eliminarea barierelor tehnice prin furnizarea unui cadru comun pentru produse și servicii în întreaga Uniune.

Noua propunere a Comisiei se bazează pe această activitate prin actualizarea guvernanței și a instrumentelor sistemului, astfel încât acesta să poată continua să sprijine inovarea, competitivitatea și obiectivele de politică mai ample ale Uniunii într-un context economic și geopolitic care evoluează rapid.