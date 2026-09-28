Comisia Europeană propune noi recomandări pentru depistarea bolilor cardiovasculare: Prevenția, cea mai inteligentă investiție în viitorul sistemelor europene de sănătate

Comisia Europeană a propus Consiliului UE adoptarea unei recomandări prin care statele membre să își îmbunătățească depistarea precoce a bolilor cardiovasculare, pe baza unei abordări comune europene. Această recomandare urmărește să protejeze sănătatea cetățenilor europeni prin îmbunătățirea depistării precoce și a screeningului și, în cele din urmă, prin reducerea deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în UE, provocând 1,7 milioane de decese în fiecare an. Acestea au un impact semnificativ asupra sistemelor de sănătate și generează pentru economia UE costuri de peste 282 de miliarde de euro anual.

Cu toate acestea, 80% dintre bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin combaterea unor factori de risc precum hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, glicemia ridicată și obezitatea.

Planul „Safe Hearts”, prezentat în decembrie 2025, urmărește reducerea cu 25% a deceselor premature cauzate de bolile cardiovasculare până în 2035, inclusiv prin abordarea acestor factori de risc.

„Prevenția este cea mai inteligentă investiție pe care o putem face în sănătatea noastră și în viitorul sistemelor noastre de sănătate. Propunerea de astăzi urmărește să le ofere oamenilor din întreaga Europă posibilitatea de a avea un control mai mare asupra propriei sănătăți, asigurându-ne că au acces la controale cardiovasculare simple. Să îți cunoști valorile înseamnă să îți cunoști riscurile și să ai posibilitatea de a acționa, cu sprijinul profesioniștilor din domeniul medical. Mai multe controale de sănătate și de mai bună calitate în întreaga UE pot contribui la prevenirea bolilor, la salvarea de vieți și la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare în întreaga Uniune. Aceasta este și ambiția primei noastre Săptămâni europene a screeningului: să aducem prevenția mai aproape de oameni și să contribuim la creșterea gradului de conștientizare”, a declarat Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

Controalele de sănătate pot salva și transforma vieți prin identificarea precoce a riscurilor și a bolilor cardiovasculare, permițând oamenilor să beneficieze de recomandările și tratamentul potrivite la momentul potrivit.

Recomandarea prezentată astăzi va sprijini statele membre în conceperea și implementarea, la nivel național, a controalelor de sănătate cardiovasculară.

De asemenea, aceasta va contribui la combaterea inegalităților în materie de sănătate din UE, propunând ca aceste controale să fie accesibile tuturor și să răspundă, în special, nevoilor grupurilor cu risc ridicat și vulnerabile.

Comisia solicită, de asemenea, statelor membre să analizeze cele mai bune modalități de sprijinire a cetățenilor care prezintă un risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv prin prevenție personalizată și recomandări adecvate privind vaccinarea.

Recomandarea subliniază că cele mai recente inovații din domeniul sănătății, inclusiv instrumentele bazate pe date și pe inteligență artificială, pot oferi noi oportunități pentru consolidarea evaluării riscurilor și a controalelor de sănătate, cu condiția ca acestea să fie utilizate în mod responsabil și sub o supraveghere umană adecvată.

În plus, Comisia a evidențiat rolul alfabetizării în domeniul sănătății în sprijinirea cetățenilor pentru a-și gestiona mai bine propria sănătate și pentru a înțelege importanța controalelor cardiovasculare periodice.

Statele membre sunt încurajate să crească gradul de conștientizare și să promoveze participarea pe scară largă la aceste controale.

Este recunoscută, de asemenea, importanța asigurării unui acces echitabil prin campanii țintite și programe de screening desfășurate în comunități, precum și prin intermediul unităților mobile de screening.

Săptămâna europeană a screeningului

În conformitate cu aceste recomandări și pentru a sprijini obiectivele Planului „Safe Hearts”, Comisia Europeană a lansat astăzi prima ediție anuală a Săptămânii europene a screeningului (EU Screening Week), care se desfășoară în perioada 28 septembrie – 4 octombrie.

Inițiativa reunește parteneri din întreaga Europă pentru a încuraja cetățenii să își facă analize și controale și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la prevenție, prin evenimente organizate la nivel național, regional și local. Comisia Europeană își intensifică activitatea în domeniul prevenției, în special în ceea ce privește bolile cardiovasculare, așa cum a fost anunțat în orientările politice ale președintei Ursula von der Leyen.

Săptămâna europeană a screeningului face parte din campania desfășurată la nivelul UE „Know Your Numbers” („Cunoaște-ți valorile”), care urmărește să crească gradul de conștientizare cu privire la factorii de risc pentru sănătatea cardiovasculară și la importanța efectuării controalelor medicale relevante.

Campania îi încurajează pe cetățeni să discute cu un profesionist din domeniul sănătății despre controalele cardiovasculare, precum măsurarea tensiunii arteriale și verificarea nivelurilor colesterolului și glicemiei.

Astfel, oamenii vor putea să înțeleagă mai bine valorile relevante pentru sănătatea lor și să își gestioneze mai bine sănătatea inimii, beneficiind de sprijin medical adecvat.

Campania va fi lansată de Ziua Mondială a Inimii, la 29 septembrie 2026, și se va desfășura pe tot parcursul anului 2027.