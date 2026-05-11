Comisia Europeană propune noi valori de referință pentru piața carbonului înaintea revizuirii ETS, pentru a sprijini competitivitatea și decarbonizarea industriei europene

Comisia Europeană a propus actualizarea valorilor de referință din cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru perioada 2026–2030, măsură care va determina nivelul alocărilor gratuite de certificate de emisii pentru industria europeană și care urmărește, potrivit executivului european, să susțină simultan competitivitatea industrială și tranziția către decarbonizare.

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) este principalul mecanism european de stabilire a unui preț al carbonului și obligă companiile poluatoare să achiziționeze certificate pentru emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea lor.

Propunerea a fost lansată luni în consultare publică și urmează să fie analizată și de statele membre înainte de adoptarea finală.

Potrivit Comisiei, pe baza noilor valori de referință, industria europeană va continua să primească, în medie, alocări gratuite care să acopere aproximativ 75% din emisiile sale.

Executivul european afirmă că a utilizat „pe deplin flexibilitățile juridice disponibile” pentru a răspunde preocupărilor exprimate de industrie.

În același timp, noua abordare păstrează acoperirea emisiilor indirecte generate de consumul de electricitate pentru 14 categorii de produse, cu scopul de a încuraja electrificarea industrială.

Potrivit Comisiei Europene, această modificare conduce la valori de referință mai ridicate și are un impact financiar estimat la aproximativ 4 miliarde de euro pentru perioada 2026–2030.

Comisarul european pentru climă, emisii nete zero și creștere curată, Wopke Hoekstra, a declarat că măsurile reprezintă o continuare a angajamentului asumat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru consolidarea pieței europene a carbonului.

„Consolidarea Rezervei pentru Stabilitatea Pieței, așa cum am propus la 1 aprilie, va îmbunătăți reziliența în fața volatilității, în timp ce actualizarea valorilor de referință stimulează suplimentar investițiile în tranziția curată. Astfel ne asigurăm că sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii continuă să sprijine decarbonizarea, competitivitatea și investițiile curate”, a afirmat Hoekstra.

Actualizarea benchmark-urilor pentru perioada 2026–2030 este prevăzută de Directiva ETS și completează propunerea prezentată de Comisie la 1 aprilie privind modificarea Rezervei pentru Stabilitatea Pieței, mecanism destinat să răspundă mai eficient evoluțiilor viitoare ale pieței carbonului și eventualelor probleme de ofertă în următoarele decenii.

Comisia Europeană susține că cele două măsuri, luate împreună, vor contribui la susținerea competitivității și decarbonizării industriei europene și la consolidarea stabilității și predictibilității pieței europene a carbonului.

Executivul european a precizat că aceste măsuri trebuie analizate și în contextul revizuirii mai ample a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii programate pentru iulie 2026, proces care urmărește să mențină mecanismul „pregătit pentru viitor” și adaptat obiectivelor de tranziție industrială ale UE.

Valorile de referință pentru perioada 2026–2030 vor fi adoptate printr-un act de punere în aplicare după consultarea publică de patru săptămâni și analiza statelor membre în cadrul Comitetului privind schimbările climatice. Actul este necesar pentru alocarea certificatelor gratuite de emisii către industrie.