Comisia Europeană propune o nouă autorizare a serviciilor mobile prin satelit pentru reziliența și competitivitatea UE

Comisia Europeană a adoptat o propunere privind selectarea furnizorilor de servicii mobile prin satelit (MSS) care vor fi autorizați să utilizeze banda de frecvență armonizată de 2 GHz după 2027, când expiră licențele actuale, potrivit comunicatului oficial.

Spectrul pentru serviciile mobile prin satelit este un atu strategic pentru a permite utilizarea comercială inovatoare, precum și pentru securitate și apărare. Banda MSS de 2 GHz este ideală pentru serviciile Direct-to-Device (D2D), oferind capacități critice de comunicare și asigurând accesul la internet de mare viteză în zonele fără acoperire terestră.

Comisia propune instituirea unei proceduri de selecție la nivelul UE pentru alocarea acestui spectru. Acordarea unei autorizații la nivelul UE pentru utilizarea benzii de frecvență de 2 GHz pentru serviciile mobile prin satelit în toate statele membre ale UE va asigura coerența în materie de reglementare în întreaga UE și va permite operatorilor să dezvolte și să furnizeze servicii la nivel transfrontalier.

„Mai mult ca oricând, conectivitatea prin satelit de mare capacitate și disponibilă pe scară largă este esențială pentru consolidarea rezilienței rețelelor de comunicații ale UE. Propunerea noastră va permite furnizarea de conectivitate prin satelit și terestră direct către dispozitivele noastre mobile, asigurând faptul că toate zonele din UE, și anume cele în care rețelele terestre nu sunt disponibile, sunt echipate cu conectivitate la internet de voce și în bandă largă. Conectivitatea prin satelit este, de asemenea, esențială pentru serviciile noastre guvernamentale și pentru comunicațiile critice ale Europei. Astăzi facem un mare pas înainte”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Spectrul ar fi împărțit în consecință:

O treime din banda MSS de 2 GHz ar urma să fie dedicată utilizării guvernamentale, de exemplu pentru comunicații critice, securitate și servicii militare care urmează să fie furnizate de un operator din UE. Operatorul va asigura integrarea cu capacitățile actuale și viitoare ale infrastructurii programului Uniunii privind conectivitatea securizată IRIS².

Două treimi din banda MSS de 2 GHz ar fi dedicate utilizării comerciale, cum ar fi serviciile D2D pentru dispozitivele mobile, asigurând acoperirea mobilă acolo unde rețelele terestre nu sunt disponibile. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru Internet of Things, cum ar fi trackere de fitness personale, de monitorizare a energiei, și dispozitive de răspuns de urgență. Spectrul din această bandă ar fi împărțit în mod egal pentru:

utilizarea benzii de către operatorii din UE care intră pe piață, pentru a încuraja diversificarea furnizorilor și pentru a stimula intrarea pe piață a furnizorilor din UE;

utilizarea benzii de către operatorii din UE și din afara UE.

„După 18 ani, Europa se află la o răscruce. Avem acum o oportunitate rară de a decide ce ne dorim pentru viitorul nostru. Dorim să stimulăm competitivitatea Europei. Dorim să consolidăm securitatea Europei. Dorim să valorificăm noile posibilități tehnologice. Iar toate acestea ținând cont de contextul geopolitic aflat în continuă schimbare”, a subliniat Henna Virkkunen.

Disponibilitatea în timp util a unor servicii prin satelit sigure, reziliente, performante și inovatoare va consolida competitivitatea și capacitățile critice de comunicații ale UE. Conectivitatea prin satelit este o componentă esențială a suveranității noastre tehnologice, a securității noastre și a apărării noastre.

Propunerea de regulament privind procedura de selecție și autorizarea benzii de frecvență MSS de 2 GHz înlocuiește decizia din 2008 , în temeiul căreia au fost selectați operatorii actuali. Autorizațiile lor expiră în mai 2027.

Noul Regulament MSS de 2 GHz este în concordanță cu propunerea de act legislativ privind rețelele digitale (ADN), conform căreia întregul spectru de frecvențe pentru sateliți urmează să fie autorizat la nivelul UE într-un singur set de condiții pentru a permite coerența transfrontalier