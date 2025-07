Comisia Europeană propune până la 100 de miliarde de euro pentru Ucraina în viitorul buget UE, “pentru redresarea și reconstrucția partenerului nostru cel mai strategic”

Comisia Europeană a adoptat miercuri propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Ursula von der Leyen a prezentat propunerea mult așteptată pentru noul buget al Uniunii Europene în ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de bugetul de 1.210 miliarde de euro aprobat de liderii europeni în vara anului 2020, de la 1,1% din PIB la 1,26% din PIB. Propunerea de buget structurat pe trei piloni, adoptată după lungi negocieri în interiorul Colegiului comisarilor europeni, a fost prezentată mai întâi de comisarul european pentru buget Piotr Serafin în Comisia pentru bugete a Parlamentului European. Deși acest gest a reprezentat un semnal de deschidere față de eurodeputați, propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici membrii legislativului european care transmit că bugetul pe termen lung propus de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea politicii de coeziune cu politica agricolă comună. Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor Parteneriate Naționale și Regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Este un buget pentru o nouă epocă, care reflectă ambiția Europei. Un buget care răspunde provocărilor Europei. Care ne consolidează independența”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene despre un buget de 2.000 de miliarde de euro care cuprinde și inflația și rambursările datoriilor post-COVID, în timp ce negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul UE, eurodeputatul român Siegfried Mureșan, a descris metoda drept una înșelătoare, deoarece fără această rambursare a datoriilor viitorul cadru financiar multianual s-ar ridica 1.770 – 1.816 miliarde de euro.

That strengthens our independence.⁩ pic.twitter.com/C9OmCJt91U

It’s a budget for a new era, that matches Europe’s ambition.

Today we present the EU budget for 2028-2034.

Trei piloni principali

Viziunea reformatoare a președintei Comisiei Europene restructurează bugetul în jurul a trei piloni principali care au fost prezentați în Parlamentul European și de comisarul european pentru buget Piotr Serafin.

Principalele caracteristici ale noului CFM (conform Comisiei Europene)

Deși, conform tradiției, contribuțiile directe ale statelor membre vor acoperi cea mai mare parte a bugetului, von der Leyen propune și introducerea unor taxe noi la nivelul UE – pe deșeuri electrice, tutun și profiturile companiilor – pentru a permite Bruxelles-ului să genereze venituri proprii suplimentare.

Toate alocările bugetare vor fi condiționate de respectarea statului de drept – o schimbare esențială, determinată de regresul democratic înregistrat în Ungaria „Statul de drept este o condiție indispensabilă. Vom garanta cheltuieli responsabile și o deplină responsabilizare”, a spus ea.

Comasarea coeziunii cu agricultura

Una dintre cele mai vizibile modificări ale propunerii prezentate de Ursula von der Leyen este comasarea celor mai mari două capitole bugetare: Politica Agricolă Comună (PAC), care include subvențiile pentru fermieri, și fondurile de coeziune.

Acestea nu vor mai fi tratate separat, ci vor fi reunite sub primul pilon: Parteneriate Naționale și Regionale, cu o alocare totală de 865 de miliarde de euro.

Cele două capitole par considerabil reduse în comparație cu bugetul actual, unde PAC și coeziunea însumează peste 60% din alocările totale, deși von der Leyen a afirmat că “agricultura și coeziunea rămân în punct central al bugetului nostru.

“Acestea sunt piloni centrali ai solidarității și ai investițiilor europene. Investiții în oameni, state membre și regiuni. Salvgardarea mijloacelor de subzistență ale agricultorilor. Și alocarea de resurse puternice politicilor sociale”, a spus ea.

And dedicating strong resources to social policies. pic.twitter.com/QlQKXP8W2U

Investing in people, Member States and regions.

They are central pillars of European solidarity and investment.

Agriculture and cohesion remain at the heart of our budget.

Această tăiere substanțială se anunță a fi contestată cu fermitate de țările din sudul Europei, care se tem de reacțiile negative din partea sectorului agricol, și de statele din est, care depind de politica de coeziune pentru a reduce decalajele față de statele mai dezvoltate din vest.

De altfel, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, transmițând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.

Potrivit propunerii Comisiei, noile planuri de parteneriat vor sprijini ocuparea forței de muncă de calitate, competențele și incluziunea socială în toate statele membre, regiuni și sectoare, domeniu coordonat de vicepreședinta executivă Roxana Mînzatu, din România.

Acestea vor contribui la promovarea egalității de șanse pentru toți, la sprijinirea unor plase de siguranță socială puternice, la promovarea incluziunii sociale, a echității între generații și la combaterea sărăciei. 14 % din alocările naționale vor trebui să finanțeze reforme și investiții care îmbunătățesc competențele, luptă împotriva sărăciei, promovează incluziunea socială și sprijină zonele rurale.

În schimb, reducerea bugetului alocat coeziunii și agriculturii ar putea fi salutată de țările din vestul și nordul Europei, care pledează constant pentru prioritizarea unor domenii moderne precum acțiunea climatică, apărarea, securitatea, cercetarea, inovația și tehnologiile avansate, relatează Euronews și Politico Europe.

Planul Draghi inclus în bugetul multianual al UE sub forma Fondului European pentru Competitivitate

Acest apel a fost consolidat anul trecut de raportul istoric elaborat de fostul premier italian Mario Draghi, care a cerut „schimbări radicale” pentru a opri și inversa declinul economic al continentului și al competitivității UE în fața unei concurențe globale acerbe, în care SUA și China își dispută supremația.

Răspunsul lui von der Leyen include o altă noutate majoră: Fondul European pentru Competitivitate, în valoare de 410 miliarde de euro. Fondul va mobiliza capital privat pentru a maximiza impactul fondurilor publice, adesea considerate insuficiente.

Fondul va investi în tehnologii strategice, în beneficiul întregii piețe unice, astfel cum s-a recomandat în rapoartele Letta și Draghi. Fondul, care va funcționa în temeiul unui regulament unic și va oferi o poartă unică solicitanților de finanțare, va simplifica și accelera finanțarea UE și va cataliza investițiile publice și private. Fondul își va concentra sprijinul pe patru domenii:

Bugetul pe termen lung va contribui la construirea unei Uniuni Europene a Apărării, care poate să se protejeze, să rămână conectată și să acționeze rapid ori de câte ori este nevoie.

“Fereastra” de apărare și spațiu a Fondului european pentru competitivitate va aloca 131 de miliarde de euro pentru a sprijini investițiile în apărare, securitate și spațiu, de cinci ori mai multe fonduri la nivelul UE comparativ cu CFM anterior.

Our budget will help build a Union that protects.

We are proposing €131 billion for Defence and Space, under the Competitiveness Fund.

5 times of what we have today.

This will strengthen our industrial base and our capabilities. pic.twitter.com/H3E2ZqyHHV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2025