Comisia Europeană propune prelugirea aplicării provizorii a acordului post-Brexit încheiat cu Regatul Unit: Este nevoie de timp pentru a fi tradus în cele 24 de limbi ale UE

Căpitanul Sir Tom Moore, veteran din cel de-al Doilea Război Mondial, care a strâns aproape 39 de milioane de lire sterline pentru organizațiile de caritate din cadrul Sistemului Național de Sănătate din Marea Britanie în timpul primului val al coronavirusului în primăvara anului 2020, a murit la vârsta de 100 de ani, după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19.

Fiicele sale, Hannah și Lucy, au confirmat moartea lui Moore într-o declarație citată de The Guardian.

“Cu mare tristețe anunțăm moartea dragului nostru tată, căpitanul Sir Tom Moore”, arată sursa citată.

Regina Elisabeta a II-a a transmis familiei lui Moore un mesaj privat de condoleanțe, amintind că s-a bucurat să-l întâlnească pe acesta în vara anului trecut la Castelul Windsor când l-a făcut cavaler pe căpitanul Tom Moore.

Căpitanul Tom Moore a fost înnobilat la 17 iulie 2020 de regina Elisabeta a II-a în cadrul primei activități publice a monarhului britanic de la debutul pandemiei de coronavirus.

Veteranul, care a împlinit 100 de ani la 30 aprilie 2020 și care a strâns aproape 39 de milioane de lire sterline pentru sprijinirea sistemului național de sănătate, a fost făcut cavaler și a primit titlul de “Sir” în cadrul unei “ceremonii unice” la Castelul Windsor.

