Comisia Europeană propune prima lege a UE privind combaterea violenței împotriva femeilor: 1 din 3 europence este victimă a violenței

Comisia Europeană a prezentat marți inițiativa “RePowerEU”, care reprezintă liniile generale ale unui plan menit să asigure independența Europei de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, începând cu gazele naturale, măsura fiind accelerată ca urmare a agresiunii militare a Rusiei în Ucraina. Prin această inițiativă, Comisia Europeană propune ca, până la data de 1 octombrie, stocurile de gaz din Uniunii Europene să fie la 90% din capacitatea lor pentru a avea rezerve și cantități suficiente de gaz. Printre alternativele luate în calcul de Bruxelles se numără diversificarea aprovizionării cu gaze prin importuri mai mari de gaz natural lichefiat sau de la alți furnizori în afară de Rusia și punerea în aplicare a pachetului de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 care ar diminua consumul anual de gaze cu 30%.

“Trebuie să devenim independenți de petrolul, cărbunele și gazele rusești. Pur și simplu nu ne putem baza pe un furnizor care ne amenință în mod explicit”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, subliniind că dependența prea mare de sursele de energie din Rusia trebuie combătută prin asigurarea unei aprovizionări fiabile, sigure și la prețuri accesibile cu energie pentru consumatorii europeni.

We are too dependent on Russian fossils fuels.

We must ensure a reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers.

With the #EUGreenDeal, we know how to get there.

But we need to move faster.

This is what RePowerEU is about.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 8, 2022