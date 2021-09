Comisia Europeană propune revizuirea normelor UE în materie de asigurări pentru a favoriza investițiile pe termen lung ale societăților de asigurări în redresarea Europei

Instrumentul de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situații de urgență (SURE) a sprijinit, în 2020, 31 milioane de cetățeni europeni aflați în risc de șomaj și 2,5 milioane de întreprinderi afectate economic de pandemia COVID-19, informează Comisia Europeană.

Comisia Europeană a publicat, miercuri, 22 septembrie, cel de-al doilea raport privind impactul Instrumentului de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situații de urgență (SURE), instrumentul de 100 de miliarde de euro destinat să protejeze locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia COVID-19.

Raportul constată că SURE a reușit să amortizeze cu succes impactul socio-economic grav rezultat din pandemia COVID-19. Se estimează că măsurile naționale de pe piața forței de muncă sprijinite de SURE au redus șomajul cu aproape 1,5 milioane de persoane în 2020. SURE a contribuit la limitarea eficientă a creșterii șomajului în statele membre beneficiare în timpul crizei. Datorită SURE și altor măsuri de sprijin, această creștere a șomajului s-a dovedit a fi semnificativ mai mică decât în timpul crizei financiare mondiale, în ciuda scăderii mult mai mari a PIB-ului.

Principalele constatări

SURE a sprijinit aproximativ 31 de milioane de persoane în 2020, dintre care 22,5 milioane sunt angajați și 8,5 milioane sunt lucrători independenți. Aceasta reprezintă mai mult de un sfert din numărul total de persoane angajate în cele 19 state membre beneficiare.

În plus, aproximativ 2,5 milioane de întreprinderi afectate de pandemia COVID-19 au beneficiat de SURE, ceea ce le-a permis să păstreze lucrătorii.

Având în vedere ratingul solid de creditare al UE, statele membre beneficiare au economisit aproximativ 8,2 miliarde de euro din plata dobânzilor datorită SURE.

De la momentul elaborării primului raport, în martie 2021, Comisia a mobilizat alte 36 de miliarde EUR în cadrul a trei emisiuni. Aceste emisiuni au fost în mare parte suprasubscrise. Toate fondurile au fost mobilizate sub formă de obligațiuni sociale, oferind investitorilor încrederea că banii lor sunt direcționați către un scop social și făcând din UE cel mai mare emitent de obligațiuni sociale din lume.

Până în prezent, a fost aprobată o asistență financiară în valoare totală de 94,3 miliarde EUR pentru 19 state membre, din care au fost plătite 89,6 miliarde EUR. SURE mai poate oferi statelor membre asistență financiară în valoare de aproape 6 miliarde de euro din pachetul total de 100 de miliarde de euro.

SURE este un element esențial al strategiei globale a UE de protejare a cetățenilor și de atenuare a consecințelor negative ale pandemiei COVID-19. Acesta oferă sprijin financiar sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase de către UE statelor membre pentru a finanța programele naționale de reducere a timpului de lucru, măsuri similare de menținere a locurilor de muncă și de susținere a veniturilor – în special pentru lucrătorii independenți – și unele măsuri legate de sănătate.

La 4 martie 2021, Comisia a prezentat o recomandare privind sprijinul activ eficient pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei COVID-19 (EASE). Aceasta prezintă o abordare strategică pentru a face o tranziție treptată între măsurile de urgență luate pentru a păstra locurile de muncă în timpul pandemiei și noile măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă. Prin EASE, Comisia promovează crearea de locuri de muncă și tranzițiile de la un loc de muncă la altul, inclusiv către sectoarele digitale și ecologice, și invită statele membre să utilizeze fondurile UE disponibile.