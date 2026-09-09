Comisia Europeană propune un Act privind inovarea pentru a ajuta ideile inovatoare europene să se dezvolte și să fie competitive la nivel mondial

Comisia Europeană a propus un nou Act privind inovarea pentru a sprijini dezvoltarea, finanțarea și extinderea celor mai inovatoare idei ale Europei pe bătrânul continent.

Într-un comunicat, executivul european evidențiază că această propunere este o inițiativă-cheie în cadrul Strategiei UE pentru startup-uri și scaleup-uri și al „Busolei pentru competitivitate” a UE, fapt ce va consolida competitivitatea pe termen lung, prosperitatea și suveranitatea tehnologică a UE, mai spune instituția europeană.

Conform sursei citate, Europa se poate mândri cu o comunitate bogată în domeniul cercetării, cu talente și creativitate.

Cu toate acestea, inovatorii se confruntă cu reguli diferite în țările UE și au adesea dificultăți în a atrage finanțare. Drept urmare, ideile dezvoltate în Europa sunt prea des transformate în succese economice de către alții și în alte părți. Actul european privind inovarea își propune să schimbe această situație, facilitând creșterea transfrontalieră a întreprinderilor europene inovatoare și capacitatea acestora de a concura la nivel mondial.

„Prin Actul european privind inovarea, abordăm frontal problema fragmentării: un cadru unic pentru evaluarea proprietății intelectuale, o piață digitală care să conecteze cumpărătorii și vânzătorii și o procedură simplificată pentru achizițiile publice în domeniul cercetării și dezvoltării de vârf. Și acesta este doar începutul. Până în 2028, vom crea o adevărată piață unică în care ideile se dezvoltă mai rapid, finanțarea circulă mai liber, iar autonomia strategică a Europei devine mai puternică. Aceasta este Europa pe care o construim”, a transmis Ekaterina Zaharieva, comisar european pentru start-up-uri, cercetare și inovare.

Consolidarea ecosistemului de inovare al UE

Propunerea se concentrează pe abordarea a două provocări principale care frânează inovarea în Europa.

În primul rând, aceasta va ajuta întreprinderile inovatoare să aibă acces la finanțare. Multe start-up-uri și scale-up-uri au idei inovatoare, brevete și alte forme de proprietate intelectuală, dar aceste active sunt adesea dificil de evaluat, ceea ce îngreunează atragerea investițiilor.

Actul european privind inovarea va promova un cadru comun la nivelul UE pentru evaluarea proprietății intelectuale. De asemenea, va crea o piață digitală care va pune în legătură cumpărătorii și vânzătorii de proprietate intelectuală și va oferi sprijin din partea experților pentru a ajuta întreprinderile să își comercializeze ideile.

Se preconizează că aceste măsuri vor genera economii de aproximativ 35 de milioane de euro la nivelul costurilor administrative și vor debloca 10,2 miliarde de euro pe an sub formă de finanțare suplimentară prin capital de risc și împrumuturi garantate cu proprietate intelectuală.

În al doilea rând, va stabili o procedură comună pentru achizițiile publice în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D), oferind o mai mare certitudine juridică și contribuind la introducerea mai rapidă pe piață a noilor tehnologii, inclusiv a celor care pot ajuta la abordarea provocărilor sociale comune, precum sănătatea, educația și mobilitatea ecologică. De asemenea, va facilita desfășurarea în comun a achizițiilor publice în domeniul R&D de către cumpărătorii publici din diferite state membre.

Se preconizează că aceste măsuri vor genera economii de 1 miliard de euro pe an pentru cumpărătorii publici și profituri anuale suplimentare de 25,92 miliarde de euro pentru întreprinderi.

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Un cadru de reglementare mai favorabil inovării

În paralel cu Actul european privind inovarea, Comisia va ajuta inovatorii să accelereze transformarea ideilor inovatoare în soluții de piață printr-o propunere specifică privind „sandbox-urile” de reglementare.

„Sandbox-urile” de reglementare permit companiilor, cercetătorilor și autorităților publice să testeze noi produse, servicii sau tehnologii pentru o perioadă limitată de timp, într-un cadru controlat și sub supravegherea autorităților de reglementare. Acest lucru îi ajută pe inovatori să înțeleagă modul în care se aplică normele în practică, oferind în același timp autorităților o perspectivă asupra modului în care ar putea fi necesară revizuirea normelor.

„Sandbox-urile” de reglementare există deja în anumite domenii ale legislației UE, dar nu există o abordare comună la nivel european, ceea ce generează fragmentare și incertitudine.

Noua propunere de recomandare vizează schimbarea acestei situații prin crearea unui cadru comun de referință al UE pentru „sandbox-urile” de reglementare în domeniile care nu sunt încă acoperite de legislația UE. Aceasta se va baza pe experiența acumulată atât în statele membre, cât și în cadrul inițiativelor existente ale UE. Astfel, inovatorii vor avea mai mult spațiu de manevră pentru a testa soluții noi, asigurându-se în același timp că interesele publice rămân protejate.