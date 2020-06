Comisia Europeană propune un buget al UE pentru redresare de peste 166 mld. de euro în 2021, completat de alte 344 mld. de euro în granturi și împrumuturi în cadrul Next Generation EU

Brexit-ul îi va costa pe cetățenii britanici aproape peste 47 de ani de plăți la bugetul UE până la sfârșitul acestui an, a transmis, într-un mesaj pe Twitter, coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, în aceeași zi în care acum patru ani, pe 23 iunie, cetățenii britanici votau în favoarea ieșirii din blocul european.

Citând o analiză Bloomberg referitoare la costul pierderilor economice până în 2020, politicianul belgian menționează un cost al retragerii Regatului Unit din UE la finele acestui an de cca. 203 miliarde de lire sterline comparativ cu plățile efectuate la bugetul european în peste 47 de ani de apartenență la Uniune care se ridică la 215 miliarde de euro.

Brexit set to cost British citizens almost more than 47 years of payments to the EU budget by the end of this year. 🇪🇺🇬🇧

The real costs are the uncertainty & loss of opportunities for all Europeans, which could still be incalculable. #IamEuropean pic.twitter.com/jf6ZZ7pzBG

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 23, 2020