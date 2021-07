Comisia Europeană propune un ”ghișeu unic” pentru verificarea certificatelor digitale: Se va evita aglomerația pe aeroporturi 

Premierul britanic, Boris Johnson, a îndemnat joi Uniunea Europeană să analizeze ”serios propunerile” de a modifica prevederile protocolului privind Irlanda de Nord, invitație respinsă de Bruxelles.

Într-o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul Regatului Unit a motivat că ”modul în care acesta funcționează în prezent nu este viabil”, completând că motivul pentru care a înaintat propuneri de modificare este acela că ”nu se pot găsi soluții prin intermediul mecanismelor existente ale protocolului”, informează Downing Street printr-un comunicat.

”Există o oportunitate imensă de a găsi soluții rezonabile și practice la dificultățile cu care se confruntă oamenii și întreprinderile din Irlanda de Nord, construind astfel o temelie mai bună a relației dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană”, este precizat în documentul mai sus.

Într-o reacție pe Twitter, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Uniunea Europeană ”va continua să fie creativă și flexibilă în limitele protocolului privind Irlanda de Nord. Dar nu vom renegocia”, a completat oficialul european.

PM @BorisJohnson called to present the UK Command paper on the Irish/Northern Irish Protocol.

The EU will continue to be creative and flexible within the Protocol framework. But we will not renegotiate.

We must jointly ensure stability and predictability in Northern Ireland.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2021