Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: Nu acceptăm referendumuri false și nici anexări în Ucraina. Vom face “Kremlinul să plătească”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, au formulat miercurea propunerea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, cel de-al optulea de la începutul războiului împotriva Ucrainei, astfel încât “Kremlinul să plătească” pentru escaladarea conflictului în Ucraina prin “simulacrele” de referendumuri din teritoriile ocupate militar în această țară.

“Nu acceptăm referendumurile false și nici orice fel de anexare în Ucraina. Și suntem hotărâți să facem Kremlinul să plătească pentru această nouă escaladare. Așadar, astăzi, propunem împreună un nou pachet de sancțiuni mușcătoare împotriva Rusiei (…) Izolăm și lovim și mai mult economia Rusiei“, a precizat ea, într-o declarație susținută în direct de la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.

And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

