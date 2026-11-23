Comisia Europeană a publicat luni cinci foi de parcurs care identifică măsurile necesare pentru îmbunătățirea pregătirii UE în fața unor urgențe sanitare, de la gripa pandemică și infecțiile rezistente la antibiotice până la amenințările chimice. Documentele analizează necesarul de vaccinuri, teste de diagnostic, tratamente și echipamente de protecție, vulnerabilitățile existente și acțiunile care ar putea îmbunătăți disponibilitatea și accesul la acestea, potrivit Executivului european.

Foile de parcurs acoperă întregul proces, de la cercetare și dezvoltare la producție, achiziții, constituirea de stocuri și distribuirea produselor necesare în situații de criză.

„Când va izbucni următoarea criză sanitară, fiecare zi va conta. Nu putem aștepta ca spitalele să fie copleșite pentru a descoperi că nu avem suficiente vaccinuri, teste sau tratamente. Trebuie să știm ce lipsește și să acționăm acum”, a declarat comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

„Aceste foi de parcurs ne ajută să planificăm din timp și oferă industriei un semnal clar privind domeniile în care să investească și să își mărească producția. Pregătirea presupune să lucrăm cu toții împreună, cu mult înainte de primul semnal de alarmă”, a adăugat ea.

Elaborate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA), în colaborare cu statele membre și alte părți interesate, documentele reprezintă un element-cheie al Strategiei UE privind contramăsurile medicale.

Cele cinci amenințări au fost selectate ca modele pentru categorii mai largi de riscuri sanitare:

Gripa pandemică , pentru amenințările respiratorii. Documentul subliniază riscul asociat gripei aviare și necesitatea adaptării rapide a vaccinurilor și a altor produse medicale la o tulpină emergentă.

, pentru amenințările respiratorii. Documentul subliniază riscul asociat gripei aviare și necesitatea adaptării rapide a vaccinurilor și a altor produse medicale la o tulpină emergentă. Dengue , pentru bolile transmise de țânțari. Creșterea temperaturilor, schimbarea regimului precipitațiilor și călătoriile internaționale favorizează extinderea țânțarilor invazivi și riscul transmiterii locale în Europa.

, pentru bolile transmise de țânțari. Creșterea temperaturilor, schimbarea regimului precipitațiilor și călătoriile internaționale favorizează extinderea țânțarilor invazivi și riscul transmiterii locale în Europa. Ebola și alte filovirusuri , pentru bolile transmise prin contact direct. Pregătirea este îngreunată de caracterul imprevizibil al focarelor și de disponibilitatea limitată a vaccinurilor și tratamentelor autorizate pentru majoritatea speciilor de filovirusuri.

, pentru bolile transmise prin contact direct. Pregătirea este îngreunată de caracterul imprevizibil al focarelor și de disponibilitatea limitată a vaccinurilor și tratamentelor autorizate pentru majoritatea speciilor de filovirusuri. Enterobacterales rezistente la carbapeneme , pentru amenințările bacteriene asociate rezistenței la antimicrobiene. Prioritățile includ dezvoltarea de tratamente, consolidarea diagnosticului și prevenirea și controlul infecțiilor.

, pentru amenințările bacteriene asociate rezistenței la antimicrobiene. Prioritățile includ dezvoltarea de tratamente, consolidarea diagnosticului și prevenirea și controlul infecțiilor. Agenții neurotoxici, un exemplu de amenințare chimică în cadrul riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Răspunsul necesită acces rapid la antidoturi, mijloace de diagnostic, echipamente de protecție și produse pentru decontaminare.

Fiecare foaie de parcurs prezintă scenariile de amenințare și necesarul de contramăsuri medicale, identifică lacunele și vulnerabilitățile și descrie capacitățile existente și posibilele acțiuni viitoare.

Documentele au rol de referință strategică: nu stabilesc răspunsul de sănătate publică și nici nu reprezintă angajamente de implementare a unor acțiuni sau priorități de finanțare, precizează Comisia. Ele sunt destinate instituțiilor europene, statelor membre, industriei, societății civile și partenerilor internaționali, pentru a sprijini planificarea înaintea apariției unei urgențe sanitare