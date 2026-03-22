Comisia Europeană recomandă reducerea țintelor de stocare a gazelor pentru iarna viitoare, pe fondul creșterii prețurilor la energie

Comisia Europeană le recomandă statelor membre să reducă țintele de umplere a depozitelor de gaze și să înceapă mai devreme procesul de reumplere, pe fondul creșterii prețurilor energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit unei scrisori consultate de Politico.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a transmis miniștrilor energiei că statele ar trebui să adopte o abordare flexibilă în reumplerea depozitelor, pentru „a contribui la reducerea cererii de gaze în momentele în care oferta este tensionată și la diminuarea presiunii asupra prețurilor în Europa”.

În document, oficialul european propune reducerea țintei de umplere a depozitelor la 80% din capacitate, cu 10 puncte procentuale sub nivelul obișnuit, precum și devansarea procesului de injectare pentru a evita o „aglomerație de final de vară în reumplerea depozitelor”, care ar putea amplifica presiunile asupra prețurilor. De asemenea, el sugerează extinderea termenului-limită pentru atingerea acestor obiective până în luna decembrie, cu două luni mai târziu decât în mod normal.

Măsurile pot fi aplicate în baza regulamentului european privind stocarea gazelor, care permite flexibilitate în condiții de piață dificile.

În prezent, legislația UE impune statelor membre să atingă un nivel de stocare de 90% înainte de sezonul rece, regulă introdusă după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Cu toate acestea, o iarnă mai rece decât media a redus rezervele la sub 30% în luna martie, cel mai scăzut nivel din 2022.

Contextul este complicat de evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde conflictul declanșat la sfârșitul lunii februarie a perturbat piețele globale de energie, inclusiv prin impactul asupra producției de gaze și asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

Deși Uniunea Europeană are o dependență limitată de importurile de gaze din regiune, comisarul european avertizează că, în calitate de importator net, blocul este expus la volatilitatea prețurilor globale, ceea ce ar putea afecta procesul de reumplere a depozitelor.

Dan Jørgensen a subliniat că va sprijini statele membre în utilizarea flexibilităților disponibile, în coordonare cu Comisia Europeană și celelalte guverne naționale. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat transmiterea scrisorii către miniștrii energiei din UE.