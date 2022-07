Comisia Europeană reia achiziția comună de medicamente pentru tratarea COVID-19. A fost semnat un nou contract pentru Remdesivir

Președinta Comisiei Europene salută momentul istoric de astăzi pentru Macedonia de Nord și Albania, când au fost deschise oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru cele două țări.

„Noi toți vom avea de câștigat atunci când, într-o zi, vom primi Albania și Macedonia de Nord ca membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene”, a menționat președinta Comisiei Europene în cadrul conferinței de presă.

Președinta Executivului European a subliniat că acest succes aparține cetățenilor celor două state: „Voi și cetățenii voștri, voi și poporul vostru ați muncit din greu pentru a ajunge aici. Ați dat dovadă de un angajament atât de durabil față de valorile noastre. Ați dat dovadă de reziliență. V-ați păstrat încrederea în procesul de aderare. Ați consolidat statul de drept. Ați luptat împotriva corupției. Aveți o presă liberă. Aveți societăți civile dinamice. Ați realizat nenumărate reforme și v-ați modernizat economiile. Ați făcut toate aceste schimbări nu doar pentru că au fost necesare în drumul vostru spre Uniunea Europeană, ci mai ales pentru că sunt bune pentru țările voastre. Și ele oferă deja o calitate mai bună a vieții pentru cetățenii dumneavoastră. Noi, Comisia Europeană, v-am sprijinit până la capăt. Și vom continua să facem acest lucru”, a mai transmis acesta.

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.

This historic moment is your success. The result of your hard work.

The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

https://t.co/pwPF51Bs17

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022