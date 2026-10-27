Comisia Europeană: România rămâne printre țările UE cu cea mai ridicată rată a mortalității în accidente rutiere

România continuă să se numere printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate rate ale mortalității în accidente rutiere, cu 68 de decese la un milion de locuitori în 2025, potrivit datelor publicate marți de Comisia Europeană.

La nivelul UE, accidentele rutiere au provocat 19.350 de decese în 2025, cu 3% mai puține decât în 2024 și cu 15% mai puține față de 2019.

Rezultatele (mortalități la un milion) confirmă faptul că Suedia (19 la un milion) și Danemarca (24 la un milion) au cele mai sigure drumuri din UE. În pofida progreselor înregistrate din 2019, Bulgaria (71 la milion) și România (68 la milion), alături de Croația (65 la milion), continuă să raporteze cele mai ridicate rate ale mortalității din UE.

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Datele provizorii pentru 2026 arată o tendință pozitivă, un număr mai mare de țări raportând o reducere a deceselor cu peste 5 % în prima jumătate a anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025 decât cele care raportează creșteri ale deceselor rutiere. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendințe și să sprijine statele membre în abordarea preocupărilor emergente.

„Siguranța rutieră înseamnă mai mult decât norme și reglementări. Este vorba despre protejarea vieților și prevenirea tragediilor care afectează familiile și comunitățile din întreaga Europă. În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una prea mare. Scopul nostru este clar: să ne asigurăm că fiecare cetățean, oriunde ar călători și indiferent de modul său de transport, poate ajunge la destinație. Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, a declarat comisarul european pentru transport Apostolos Tzitzikostas.

Conferința UE privind siguranța rutieră din 2026 va avea loc la 23 noiembrie, la Bruxelles, marcând jumătatea strategiei pe 10 ani a Europei de a reduce la jumătate decesele și vătămările grave cauzate de accidente rutiere până în 2030. Câștigătorii Premiilor de excelență în siguranța rutieră 2026, care sărbătoresc cele mai inspirate și de impact inițiative de siguranță rutieră ale continentului, vor fi anunțați în cadrul evenimentului.