Comisia Europeană: România trebuie să corecteze, în 2020, abaterea semnificativă pentru atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu

Prima bibliotecă românească din Olanda a fost deschisă în cadrul bibliotecii din Amsterdam.

Acest proiect “Huis van Alle Talen” sau ”Casa tuturor limbilor”, realizat la inițiativa Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) a inclus mai multe comunități, printre care și cea românească.

Fundația Români pentru Români Olanda (ROMPRO) a contribuit pentru realizarea acestui proiect, astfel încât ”o colecție de cărți românești să fie accesibilă publicului larg”: ”Un vis mai vechi al nostru a devenit realitate.”

Prin această inițiativă biblioteca publică din Amsterdam își propune să găzduiască colecții în limbile native comunităților reprezentative de expați. Ne bucurăm să ne numărăm printre comunitățile incluse în acest proiect!

17 noiembrie 2019 a fost o zi importantă pentru comunitatea românilor din Olanda: momentul în care prima colecție de cărți în limba română devine disponibilă și accesibilă publicului.

Comunitatea românească din Olanda s-a mobilizat pentru realizarea colecției, colecție care adună 230 de cărți pentru adulți și 40 de cărți pentru copii.

Această inițiativă a fost apreciată și de Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos: ”Acest proiect este un model de cooperare între comunitatea românească și autoritățile olandeze”.

