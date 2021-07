Comisia Europeană salută acordul G20 privind impozitul pe profit: O victorie pentru echitatea fiscală

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Parlamentului European, David Sassoli, au efectuat astăzi o vizită în Italia pentru a comemora victimele masacrului de la Cibeno de acum 77 de ani.

„Acțiunile soldaților naziști făceau parte dintr-un plan planificat de a elimina milioane de ființe umane, din cauza etniei lor, din cauza ideilor lor, din cauza religiei lor, din cauza orientării lor sexuale. A fost un rău pur, fără sens. Știu că mulți dintre voi au pierdut pe cineva drag în masacrul de la Cibeno sau în lagărele morții. Știu că unul dintre voi era încă în pântecele mamei sale când tatăl său a fost ucis”, a transmis, îndurerată, Ursula von der Leyen în cadrul ceremoniei oficiale.

Șefa executivului a mărturisit că naționalitatea ei germană a făcut-o să se simtă astăzi deosebit de emoționată, în contextul în care un soldat german a fost cel care a ordonat uciderea „părinților și bunicilor dumneavoastră”: „Aceasta este o vină profundă în istoria țării mele. O crimă pe care trebuie să o recunoaștem și să ne amintim mereu. Nazismul și fascismul au adus moarte și distrugere în toată Europa. Rezistența a adus libertatea înapoi pentru noi toți, italieni și germani deopotrivă. Știu că îmi datorez propria libertate unor oameni ca părinții și bunicii voștri”, a mai adăugat oficialul european.

Datoria noastră este de a rămâne vigilenți: „Trebuie să ne privim trecutul în ochi dacă vrem să modelăm un viitor și un prezent mai bun. Și astăzi vă pot spune: Europa are ochii larg deschiși. Ne amintim. Pentru că le datorăm părinților noștri, părinților și bunicilor voștri. Grazie e viva l’Europa”, a conchis președinta Executivului.

We must make the values of the heroes of the Resistance live in the present day.

We must make human dignity, freedom, democracy and equality true for all.

This is Europe’s promise. pic.twitter.com/evlVZ751ma

