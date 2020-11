Comisia Europeană salută acordul privind pachetul de 1,8 trilioane euro pentru reconstrucția unei UE mai ecologică, digitală și rezistentă post-COVID-19

Europa trebuie să își asume inițiativa și să propună noii administrații americane să lucreze împreună la o nouă agendă transatlantică, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs adresat șefilor misiunilor diplomatice ale Uniunii Europene.

“Într-un mediu global aflat în schimbare, cred că este timpul pentru o nouă agendă transatlantică pregătită pentru lumea de astăzi”, a spus von der Leyen, care nu și-a ascuns entuziasmul și speranța că relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite vor reveni la parametrii cooperării.

“Și cred că Europa este cea care trebuie să ia inițiativa, cu o ofertă de a lucra împreună cu noua administrație pe domenii care ne pot consolida parteneriatele bilaterale și multilaterale”, a continuat ea, refereindu-se la domeniile securității și sustenabilității, la reglementarea tehnologică și comerț la nivelarea câmpului economic global și consolidarea instituțiilor globale.

It is time for a new transatlantic agenda fit for today’s world.

I am sharing my vision on the Europe’s role in the world with our ambassadors.https://t.co/oKKYlZaiTc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2020