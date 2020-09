Comisia Europeană salută activarea instrumentului SURE. 100 de miliarde de euro vor ajuta la protejarea locurilor de muncă afectate de pandemie

Danemarca, Grecia, Ungaria și Suedia s-au alăturat marți Germaniei și României, devenind state-gazdă pentru rezerva de echipamente medicale rescEU, informează Comisia Europeană într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene, în prezent 6 state membre ale UE constituie stocuri europene comune de echipamente medicale de protecție pentru salvarea de vieți și alte echipamente vitale; acestea pot fi distribuite în întreaga Europă în perioadele de urgențe medicale, de exemplu atunci când sistemele naționale de sănătate sunt copleșite de numărul pacienților infectați cu COVID-19.

“Odată cu apropierea iernii și având în vedere multiplicarea cazurilor de COVID-19 în întreaga Europă, este esențial să constituim stocuri de echipamente medicale critice. Prin creșterea numărului de state-gazdă, rescEU trece la o viteză superioară. Vom fi mult mai puternici în lupta împotriva pandemiei dacă lucrăm împreună”, a declarat Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor.

