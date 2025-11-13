Comisia Europeană se alătură Franței și dorește să accelereze adoptarea taxelor vamale pentru coletele extracomunitare sub 150 de euro

Comisia Europeană dorește să aplice o taxă vamală pentru coletele cu valoare redusă care intră în blocul european cu un an mai devreme decât era prevăzut, potrivit unei scrisori consultate de Politico și Reuters.

Trimisă miercuri de comisarul pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, miniștrilor de finanțe ai UE, scrisoarea precizează că „dacă acționăm cu determinarea politică și pragmatismul necesare, o soluție viabilă ar putea fi pusă în aplicare în primul trimestru al anului 2026”.

Franța a exercitat presiuni asupra Comisiei luna trecută, anunțând propria taxă națională de procesare în noul său buget, deoarece taxa de procesare la nivel UE pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro nu era preconizată înainte de 2027.

Îngrijorate de faptul că taxa franceză ar putea afecta livrările, Belgia și Țările de Jos iau în considerare măsuri similare.

Citiți și: Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile

Miniștrii de finanțe se reunesc joi la Bruxelles pentru a discuta eliminarea pragului de 150 de euro sub care transporturile nu sunt impozitate. Această măsură ar fi fezabilă doar începând cu jumătatea anului 2028, motiv pentru care comisarul propune o „taxă vamală temporară simplificată la nivelul UE și o mai bună conectare a instrumentelor informatice”.

Sefcovic a subliniat necesitatea de a acționa rapid.

„Va fi extrem de dificil să explicăm întreprinderilor și cetățenilor noștri de ce Uniunea Europeană nu poate acționa mai rapid pentru a găsi o soluție la o problemă asupra căreia suntem de acord – eliminarea acestui avantaj competitiv”, a scris el.

Ministrul suedez al finanțelor, Elisabeth Svantesson, a declarat pentru Politico că „comerțul liber nu înseamnă că poți inunda piața cu orice gunoi vrei să vinzi”, adăugând că presiunea exercitată de Comisie „pare a fi o victorie importantă. Am văzut cum companiile au exploatat sistemul”.

În 2024, UE a primit peste 4 miliarde de colete cu o valoare oficială sub 150 de euro, multe dintre acestea nefiind conforme cu standardele europene de siguranță a produselor sau având, de fapt, o valoare mai mare decât cea declarată. Popularitatea crescândă a magazinelor online precum Shein și Temu din China alimentează acest val, Franța hotărând să suspende accesul pentru platforma online Shein în această lună.

În paralel, cele trei instituții principale ale UE sunt în negocieri pentru a consolida coordonarea vamală între cele 27 de agenții vamale naționale ale blocului, prin crearea unui centru IT centralizat și a unei agenții vamale a UE.