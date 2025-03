Comisia Europeană și autoritățile naționale iau măsuri pentru a proteja copiii de practicile dăunătoare din jocurile video

Corespondență din Bruxelles

Pregătirea Europei pentru a fi capabilă să se apere și să descurajeze potențialii invadatori până în anul 2030 începe cu principiul cumpărării mai multor arme produse în Europa, și nu în țările partenere precum Statele Unite, Regatul Unit sau Turcia care nu au un parteneriat de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, în timp ce Rusia rămâne “o amenințare fundamentală la adresa securității Europei în viitorul previzibil”. Abordarea, aplicabilă mecanismului de împrumuturi de 150 de miliarde de euro și considerată o victorie pentru Franța, ar putea întâmpina rezistență din partea altor țări precum Germania, Polonia și Țările de Jos, în vreme ce mai multe state membre văd dificilă mobilizarea a 800 de miliarde de euro, din care 650 de miliarde de euro depind în mare măsură de flexibilitatea fiscală care permite statelor membre ale UE să se îndatoreze pentru investiții apărare fără a încălca normele fiscale ale UE.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant Kaja Kallas au prezentat miercuri, la Bruxelles, o Carte albă pentru apărarea europeană – Readiness 2030, alături de un pachet ambițios în domeniul apărării ca parte a planului “ReArm Europe”/ Readiness 2030 care oferă pârghii financiare statelor membre ale UE pentru a stimula creșterea investițiilor în capacitățile de apărare.

Conceptul Readiness 2030 (Pregătiri pentru 2030) a fost detaliat de șefa Comisiei Europene marți, într-un discurs susținut la Academia Regală Militară a Danemarcei, unde a afirmat “apusul epocii beneficiilor păcii” și drumul către “o nouă ordine globală până în 2030”, avertizând că “pentru a evita războiul, Europa trebuie să se pregătească pentru război”.

Într-o conferință de presă susținută la sediul Comisiei Europene, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, au detaliat planurile Comisiei Europene. Detaliile au venit în contextul în care Comisia Europeană a declarat că Rusia va rămâne “o amenințare fundamentală la adresa securității Europei în viitorul previzibil”, intensificând semnalele venite dinspre mai multe servicii de intelligence din Europa potrivit cărora Rusia ar putea declanșa un război major în Europa până la finalul deceniului.

What we invest in defence is how we value our defence.

The White Paper is our proposal for how we can work together in the EU.

And the ReArm Europe Plan brings the financing possibilities to it.

Watch my press conference with @KubiliusA ↓ https://t.co/XK80bDe9So

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 19, 2025