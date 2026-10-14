Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor au semnat un plan de acțiune comun privind politicile sociale în domenii cheie precum combaterea sărăciei sau dezvoltarea competențelor

„Din 2027 dam vizibilitate orașelor prin Premiul European pentru Incluziune Socială. În curând lansăm și Coaliția europeană împotriva sărăciei. Am semnat, astăzi, Planul de acțiune comun al Comisiei Europene și al Comitetului European al Regiunilor privind politicile sociale – în domenii cheie precum combaterea sărăciei sau dezvoltarea competențelor. Îi mulțumesc președintei Kata Tutto pentru parteneriat. Dezbaterea de astăzi din plenul Comitetului Regiunilor a fost una extrem de folositoare”, a scris Roxana Mînzatu, pe Facebook.

Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor au semnat un plan de acțiune comun privind politicile sociale, care vizează domenii precum combaterea sărăciei și dezvoltarea competențelor, a anunțat marți vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu a subliniat că își dorește o colaborare strânsă pentru punerea în aplicare a primei Strategii a UE împotriva sărăciei, adoptată de Comisia Europeană în mai 2026.

„Fără autoritățile locale nu putem livra oamenilor rezultate europene, oricât de ambițioase sau inovatoare ar fi politicile gândite de instituțiile UE. Din experiența mea de subprefect și consilier județean, știu cât contează implicarea autorităților locale”, a adăugat aceasta.

De asemenea, în decembrie urmează să fie lansată Coaliția împotriva sărăciei, prin care se urmărește mobilizarea investițiilor din partea companiilor și a organizațiilor filantropice.

„Bineînțeles ca azi am discutat cu membrii CoR despre direcția pe care o iau negocierile privind viitorul buget UE 2028-2034 intre statele membre (Consiliu) și Parlamentul European”, a subliniat Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu a avertizat că reducerea fondurilor destinate politicilor sociale și educaționale față de nivelul propus de Comisia Europeană în iulie 2025, respectiv 100 de miliarde de euro la nivelul UE, echivalentul a 14% din planurile naționale, ar afecta nu doar zecile de milioane de oameni care beneficiază de sprijin, ci și forța și viitorul Uniunii Europene.

„O Europa puternică și coezivă depinde de cum ne asumăm împreună responsabilitatea de a susține oamenii, talentul și de a reduce vulnerabilitățile acestora”, a conchis aceasta.